El médico que acusa a Madrid de maquillar las listas de espera está encausado por destrozar el coche de su jefe

El médico que ha acusado a la Comunidad de Madrid de maquillar las listas de espera del hospital público Ramón y Cajal está encausado por destrozar el coche de su superior, el jefe de servicio, Basilio José de la Torre, a quien ahora acusa de manipulación. Se trata de Luis Alberto Martos, un cirujano sobre el que pesa una denuncia por la que se enfrenta a una sanción de dos hasta siete años de inhabilitación, suspensión de empleo y sueldo.

OKDIARIO publica en exclusiva los vídeos que, según la documentación del caso, acreditaron para el juez la inquina de este cirujano contra su jefe. En un episodio de hostigamiento, Martos destrozó el coche de De la Torre, ambos compañeros de examen de MIR.

Según ha podido saber OKDIARIO, ambos mantuvieron durante años una relación de amistad, hasta el punto de estar en las bodas de cada uno, pero, según fuentes conocedoras del caso, la «envidia» de Martos hacia su superior terminó por romper el afecto. La tensión llegó hasta el punto de que el cirujano habría bajado al garaje del hospital y ralló la carrocería del coche de quien hasta entonces era su amigo, además de su jefe.

No habría sido el único episodio. Tiempo después, de la Torre habría vuelto a sufrir un ataque contra su vehículo: Martos habría pinchado las ruedas del coche con una llave. Por estos hechos constan varios expedientes disciplinarios contra el cirujano que ahora ha denunciado públicamente las supuestas irregularidades en las listas de espera. Además de por no acatar órdenes de sus superiores, que van de graves a muy graves.

El jefe de servicio denunció ambas agresiones ante el juzgado. En la primera ocasión, pese a que el auto reconoce que se produjo una agresión y que Martos admite ser la persona que aparece en los vídeos, la causa fue archivada después de que su superior optara por pasar página y no acudiera a declarar, debido a la relación de amistad que ambos habían mantenido.

Sin embargo, tras la segunda agresión, de la Torre sí ha decidido declarar. La vista oral se ha celebrado precisamente este miércoles, apenas un día después de que su ex amigo denunciara, en una entrevista concedida al diario El País, acusándole a él y a otro superior de alterar las listas de espera.

La médica que denuncia es pareja del denunciante

Se da además la circunstancia de que la médico que respalda la versión de Martos es su compañera sentimental, tal y como ha podido contrastar OKDIARIO de varias fuentes.

Al mismo tiempo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado rápidamente a las acusaciones del cirujano y remitió una carta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la que da por válida la versión del médico y extiende las sospechas de un presunto fraude al conjunto de los hospitales madrileños.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido la gestión del hospital y ha sostenido que la región «no falsea» las listas de espera frente a las acusaciones del cirujano.

«Este caso es muy sencillo, él mismo denunciante manipuló las listas de espera. Es un trabajador del hospital que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio. Para trabajar menos y operar casos menos complejos. Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera», ha afirmado Matute.

Es decir, según la propia consejera, «uno de los responsables de esta lista se ha denunciado a sí mismo. Tal vez porque tiene expedientes disciplinarios abiertos como él mismo ha desvelado».

Matute ha añadido que la polémica responde a una actuación del Ministerio de Sanidad y ha acusado a Mónica García de actuar como «activista»: «Su principal misión es boicotear la sanidad madrileña, y ha encontrado la excusa perfecta para no hablar de su pésima gestión en Ceuta o de cómo tiene abandonados a los médicos de toda España, que sí va a aumentar las listas de espera».

Para el Gobierno de Ayuso, se trata de una estrategia de desprestigio de su gestión, a nivel nacional, destinada a «extender a todos los hospitales de la Sanidad madrileña el comportamiento de un profesional concreto».