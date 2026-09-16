La agencia Mimucama encuentra la solución al trámite que más dudas genera al despedir a una empleada del hogar: un finiquito por 29 € y sin gestoría

Vivimos deprisa. Entre el trabajo, los hijos, los compromisos y esa lista de tareas que nunca termina, disponer de tiempo se ha convertido en uno de los grandes lujos contemporáneos. Por eso, delegar algunos aspectos del cuidado de la casa ya no es necesariamente una cuestión de estatus: para muchas familias es la única manera de conciliar y conseguir que la vida cotidiana funcione.

Mimucama lo entendió antes que muchos. Desde su nacimiento en 2010, la agencia madrileña se ha especializado en la selección de personal doméstico filipino, un perfil especialmente valorado por su experiencia, profesionalidad, discreción y conocimiento del inglés.

Dieciséis años después, la compañía se ha consolidado como una de las firmas de referencia del sector. Su catálogo incluye empleadas internas y externas, profesionales para el cuidado de niños o personas mayores, conductores, jardineros y matrimonios de servicio. La agencia asegura, además, comprobar las referencias de sus candidatos y ofrece un año de garantía en sus procesos de selección.

Al frente del proyecto se encuentra Javier Peralta, socio fundador de Mimucama, economista y especialista en selección y gestión laboral de personal doméstico. Su conocimiento del sector ha llevado a la empresa a evolucionar desde la intermediación tradicional hacia un servicio más amplio: no sólo encontrar a la persona adecuada, sino acompañar a las familias durante toda la relación laboral.

Cuando la verdadera comodidad es no tener que pensar en el papeleo

Contratar ayuda para el hogar puede liberar muchas horas, pero también incorpora obligaciones que no siempre resultan sencillas. Hay que formalizar contratos, tramitar altas y bajas en la Seguridad Social, calcular cotizaciones, preparar nóminas y documentar correctamente el final de la relación laboral.

Son gestiones importantes, tanto para el empleador como para la persona trabajadora, pero enfrentarse a ellas sin experiencia puede convertirse en un pequeño laberinto de cifras, conceptos legales y formularios. Para cubrir esta necesidad, Mimucama amplió hace unos años su actividad con una gestoría especializada en empleados del hogar. Ahora da un paso más con herramientas digitales que permiten resolver dos de los trámites más habituales sin desplazamientos, intercambios interminables de correos ni esperas.

La idea resulta especialmente contemporánea: si podemos reservar un restaurante, contratar un seguro o gestionar nuestras cuentas desde el móvil, ¿por qué no preparar también la documentación laboral del hogar de una forma rápida y accesible?

Un finiquito listo en menos de dos minutos

La incorporación más reciente es el Generador de Finiquitos de Empleados del Hogar, una aplicación online creada para calcular la liquidación correspondiente cuando finaliza la relación laboral.

El usuario introduce los datos básicos del contrato y las circunstancias de la extinción. A partir de esa información, la herramienta calcula los conceptos aplicables en cada caso: salario pendiente, vacaciones no disfrutadas, pagas extraordinarias, preaviso o indemnización, cuando corresponda.

El sistema contempla situaciones como la baja voluntaria, la finalización de un contrato temporal, el periodo de prueba y las diferentes causas de extinción previstas en la legislación vigente. Al terminar, genera un documento en PDF listo para descargar, revisar, imprimir y firmar.

Todo el proceso puede realizarse en menos de dos minutos y tiene un precio cerrado de 29,90 euros, IVA incluido. Más allá de la rapidez, la principal ventaja es la tranquilidad.

La nómina mensual, sin convertirla en un problema mensual

Mimucama también dispone de un Generador de Nóminas de Empleados del Hogar. La entrega de un recibo individual de salarios está contemplada en el Real Decreto 1620/2011, que regula esta relación laboral especial. La herramienta solicita el salario, la jornada, el periodo de liquidación y los datos esenciales de la relación laboral. Después calcula la cotización correspondiente a la persona trabajadora y el importe líquido que debe percibir. El resultado es una nómina en PDF preparada para imprimir, firmar y conservar como justificante de pago. El precio de cada nómina es de 7,49 euros, IVA incluido. Esto permite utilizar el servicio únicamente cuando se necesita, sin asumir necesariamente una cuota mensual.

¿Cuánto se puede ahorrar frente a una gestoría?

No todas las gestorías ofrecen exactamente el mismo servicio. Algunas incorporan asesoramiento personal, seguimiento mensual y representación ante posibles incidencias, por lo que una comparación directa debe hacerse con cierta cautela.

Como referencia, una gestoría online especializada publica actualmente una tarifa de 49 euros por una nómina puntual y otros 49 euros por una baja con elaboración de la liquidación. También ofrece una modalidad integral de 29,90 euros al mes, con una permanencia mínima de tres meses.

Frente a esos servicios puntuales, las herramientas de Mimucama muestran una diferencia significativa. Generar una nómina por 7,49 euros, en lugar de 49 euros, supone un ahorro de 41,55 euros, aproximadamente un 85 %. Preparar un finiquito por 29,90 euros, frente a una tarifa puntual de 49 euros, reduce el coste en 19,10 euros, cerca de un 39 %.