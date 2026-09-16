El actor Gary Oldman intuye quién es el próximo 007: «Ya han tomado su decisión, pero aún no lo han anunciado»

Ha pasado más de un año desde que Amazon MGM Studios anunció que Denis Villeneuve, director de la dilogía Dune y de La llegada, sería el encargado de dirigir el reboot de la próxima película de James Bond. Desde entonces, todas las noticias sobre el proyecto han tenido que ver con incorporaciones en las diferentes áreas artísticas y en los despachos. Sabemos que el filme cuenta con la producción ejecutiva de Amy Pascal, David Heyman y Tanya Lapointe y que la encargada de encontrar al próximo hombre que se enfundará el esmoquin de 007 sería la directora de casting Nina Gold, responsable de otras franquicias como Juego de Tronos o Star Wars. Ahora, el guionista Steven Knight acaba de confirmar que ya tiene un primer borrador del filme, en paralelo a las últimas declaraciones del actor Gary Oldman, quien ha asegurado que la decisión ya ha sido tomada. Entonces, ¿quién será finalmente el sustituto de Daniel Craig?

El estudio abrió oficialmente el casting en mayo y, tras las últimas declaraciones del Oldman, los rumores han terminado apuntando a un nombre que viene generando cierta expectación en la rumorología del papel del espía. Pero, ¿qué pinta el protagonista de Mank (2020) en todo esto? Bueno, pues porque el actor es compañero de reparto en la serie de Slow Horses con uno de los principales candidatos: Jack Lowden.

Gary Oldman, sobre el nuevo 007: «Ya lo han elegido»

En una charla dentro del programa canadiense The Morning Show, el presentador le preguntó a Gary Oldman por los rumores que situaban a uno de los protagonistas de la serie de Apple TV en el candelero del codiciado puesto cinematográfico.

«Se rumorea que (Jack Lowden) está en la lista de candidatos. Vamos a enterarnos muy pronto, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Han tomado su decisión, pero aún no lo han anunciado. Así que tengo los dedos cruzados por Jack», recogía Variety en las declaraciones a la cadena.

Días después, tras el revuelo, Oldman salió a matizar sus palabras aprovechando su paso por el festival de Toronto. Ya que la mayoría entendía que indirectamente parecía estar revelando su pleno conocimiento de la decisión y esa capacidad, levantaba todas las sospechas hacia Lowden.

«No sé quién es el próximo James Bond», le contaba al periodista Josh Horowitz. Aunque el actor volvía a expresar su apoyo a Lowden: «Es joven, varonil, increíblemente gracioso, lo que creo que es importante. Sería un detalle muy bonito que fuera escocés, como un guiño a Sean Connery»

Ningún miembro oficial del equipo ha revelado nada. De hecho, en otra entrevista con la BBC, el guionista de la película, Steven Knight, fue preguntado por las posibilidades de Lowden, a lo que respondió con un escueto «No puedo hablar sobre este tema», a pesar de que «le ·encantaría hacerlo».

¿Quién es Jack Lowden? ¿Cuándo revelarán quién es el próximo James Bond?

Jack Lowden parece cubrir todas las necesidades de casting que debe tener un nuevo James Bond. El intérprete escocés tiene 36 años, mide 1,85 y tiene una amplia experiencia como actor, sin ser todavía una cara conocida. Esto último es relevante, pues una de las cosas que se busca a la hora de elegir al nuevo rostro del personaje creado por Ian Fleming es que no canibalice con su fama al propio papel.

Nominado al Emmy y al Globo de Oro por ser uno de los espías perdedores de la serie creada por Will Smith (no confundir con el actor) a partir de las novelas de Mick Herron, Lowden todavía deberá enfrentarse a una decisión final en la que otros nombres como Harris Dickinson, Callum Turner o Jack Barton también resuenan en las quinielas.

No existe una fecha programada para la revelación final del nuevo James Bond. Pero, teniendo en cuenta que el próximo 5 de octubre es el Día Mundial del héroe británico, todo apunta a que pronto conoceremos a la incipiente estrella a la que Amazon MGM le otorgará «licencia para matar».