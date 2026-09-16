Elegir qué ponerse para viajar en avión parece algo sencillo. Generalmente basta con un pantalón cómodo, unas zapatillas y una camiseta si tenemos en cuenta que vamos a pasar unas horas sentados hasta llegar al destino. Sin embargo, precisamente la camiseta que es una de las prendas más habituales, tanto para hombres como para mujeres, es algo que una azafata ha aconsejado evitar a toda costa a la hora de subirse al avión.

Sille Rydell, tripulante de cabina, ha explicado desde su cuenta en Instagram qué prendas evitaría durante un vuelo y cuáles considera más apropiadas. En el caso de las camisetas de manga corta, el problema no está tanto en la prenda como en llevar los brazos descubiertos y no tener otra capa disponible. La temperatura dentro del avión puede cambiar y lo que resulta cómodo al embarcar quizá deje de serlo una vez en el aire.

Una azafata explica: «Las camisetas no son una buena opción para viajar en avión»

Uno de los primeros motivos es el frío. Aunque fuera del aeropuerto haga calor, dentro del avión la situación puede ser muy diferente. La climatización de la cabina hace que algunos pasajeros terminen buscando rápidamente algo con lo que cubrirse. Por eso, la azafata recomienda viajar con varias capas. De este modo, en lugar de depender únicamente de una camiseta, resulta práctico llevar una sudadera, un jersey fino o una chaqueta que podamos quitarnos y ponernos. Así es más fácil adaptarse tanto a la temperatura del aeropuerto como a la del avión y a la que encontremos al llegar.

La recomendación se extiende a otras prendas que dejan bastante piel al descubierto, como los pantalones muy cortos o los crop tops. Pueden ser cómodos para pasear por un destino caluroso, pero no necesariamente para permanecer varias horas en una cabina climatizada. En vuelos largos, además, la sensación térmica puede cambiar durante el trayecto. Por este motivo, una prenda adicional en el equipaje de mano puede solucionar el problema si empezamos a pasar frío.

La seguridad también influye a la hora de elegir la ropa

La temperatura no es la única razón por la que esta tripulante prefiere prendas que cubran algo más el cuerpo. También señala una situación poco habitual, pero para la que la tripulación está preparada: una evacuación de emergencia. Si fuera necesario abandonar el avión mediante los toboganes de evacuación, tener la piel cubierta puede ofrecer cierta protección frente al roce. La fricción con el material del tobogán podría provocar abrasiones en las zonas que quedan descubiertas.

Se trata, evidentemente, de una circunstancia excepcional. Viajar en camiseta no está prohibido ni significa que el pasajero esté cometiendo una imprudencia. Es simplemente otro detalle que la azafata tiene en cuenta a la hora de escoger su ropa. Algo parecido ocurre con el calzado. Las chanclas son habituales durante las vacaciones, pero un zapato cerrado protege mejor los pies si fuera necesario moverse rápidamente o abandonar el avión.

También hay que mirar el tejido

Rydell aconseja prestar atención al material con el que está fabricada la ropa y muestra preferencia por los tejidos naturales frente a determinadas fibras sintéticas. Algunos materiales sintéticos pueden comportarse peor al entrar en contacto con temperaturas elevadas. Por ese motivo, desde el punto de vista de la seguridad, la azafata aconseja que apostemos por tejidos como el algodón frente a prendas con una elevada presencia de ciertas fibras sintéticas.

La comodidad es otra cuestión importante. Pasar varias horas sentado puede hacer que unos pantalones que parecían perfectos al salir de casa terminen resultando molestos. Lo mismo ocurre con cualquier otra prenda demasiado rígida o ceñida. Durante los trayectos largos pueden hincharse las piernas y los pies. Elegir ropa algo más holgada o con cierta elasticidad permite moverse mejor y evita pasar buena parte del vuelo deseando cambiarse de ropa.

Qué ropa recomienda la azafata para viajar en avión

No hace falta preparar un vestuario especial para volar pero si podemos recordar todo lo que recomienda esta azafata, dando prioridad a lo de vestirse por capas. Una camiseta puede seguir formando parte del conjunto, pero conviene acompañarla de una prenda de manga larga fácil de quitar y guardar. Un pantalón cómodo, calzado cerrado y una sudadera, jersey o chaqueta ligera permiten adaptarse a distintas situaciones. Si hace calor antes de embarcar, podemos quitarnos una capa; si la temperatura baja durante el vuelo, basta con volver a ponérsela.

También merece la pena evitar la ropa que aprieta demasiado, especialmente si vamos a pasar muchas horas dentro del avión. Una prenda que funciona perfectamente para caminar por el destino puede no ser igual de cómoda después de varias horas prácticamente en la misma posición. El consejo de la azafata, por tanto, no consiste en dejar las camisetas en casa. El problema es subir al avión con una camiseta como única opción. Llevar algo con lo que cubrir los brazos permite afrontar mejor los cambios de temperatura y, si alguna vez se produjera una situación de emergencia, también puede ofrecer algo más de protección.