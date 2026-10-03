En 1976 era uno de los museos más extraños de España y nadie entendía sus esculturas: 50 años después es un referente cultural en toda Europa

Un antiguo lavadero de lanas del siglo XVIII se convirtió en 1976 en escenario de una de las propuestas artísticas más singulares de España.

El Museo Vostell Malpartida en Cáceres nació ligado a las vanguardias y a una relación poco habitual entre arte, naturaleza y objetos cotidianos que todavía define su identidad.

El Museo Vostell Malpartida nació hace 50 años entre arte, naturaleza y vanguardia

La historia comenzó cuando Wolf Vostell, artista hispanoalemán vinculado a las corrientes de vanguardia europeas, conoció Los Barruecos en 1974. El paisaje le llevó a concebir un museo que integrara creación artística y entorno natural en un mismo espacio.

Dos años después, en octubre de 1976, fundó el Museo Vostell Malpartida junto a su esposa, Mercedes Guardado. La sede se instaló en el antiguo Lavadero de Lanas de Los Barruecos, una construcción histórica situada en Malpartida de Cáceres.

El proyecto rompía con la imagen tradicional del museo. En lugar de separar las obras de su entorno, Vostell las incorporó al paisaje. Su propuesta también se apoyaba en materiales y objetos procedentes de la vida cotidiana, una característica relacionada con su trayectoria dentro del happening, el arte de instalación, el videoarte y Fluxus.

¿Qué hace tan singular al Museo Vostell de Cáceres?

Una de las piezas que mejor resume aquella ruptura es VOAEX (Viaje de (H)ormigón por la Alta Extremadura). En 1976, Vostell hormigonó un automóvil Opel Admiral negro de 1970 y lo instaló en Los Barruecos. La obra se convirtió en uno de los elementos más reconocibles del museo.

El artista creó posteriormente El Muerto que tiene Sed, en 1978, otra intervención concebida para el entorno natural. Las obras no funcionan únicamente como esculturas aisladas. Éstas forman parte de un recorrido en el que el paisaje adquiere también un papel artístico.

El museo está a tres kilómetros del núcleo urbano de Malpartida de Cáceres y a 14 kilómetros de la capital provincial. La institución mantiene actualmente exposiciones, actividades culturales y un ciclo dedicado a la música contemporánea.

¿Qué obras y colecciones se pueden ver en el museo?

El Museo Vostell reúne la colección de Wolf y Mercedes Vostell, la Donación Fluxus Gino Di Maggio y una colección de artistas conceptuales. Según la información disponible, esta última reúne 60 obras de 48 artistas españoles, portugueses y polacos vinculados al museo desde sus primeros años.

La colección permite entender la dimensión internacional del proyecto. Vostell no planteó Malpartida como un espacio exclusivamente dedicado a su propia producción, sino como un punto de encuentro para distintas corrientes del arte contemporáneo europeo.

El museo también conserva el Archivo Vostell y mantiene su actividad cultural en torno a exposiciones, visitas y propuestas artísticas. Su sede ocupa las antiguas instalaciones del Lavadero de Lanas y se integra en el espacio natural de Los Barruecos.

El Museo Vostell, de propuesta incomprendida a institución reconocida

La evolución del museo explica buena parte de su relevancia actual. En 1994, la Junta de Extremadura asumió la renovación de los edificios. Tras la muerte de Wolf Vostell en 1998, Mercedes Guardado continuó vinculada a la dirección artística hasta su fallecimiento en 2023. Después, Levin Vostell asumió esa responsabilidad.

El reconocimiento institucional también llegó con el tiempo. El Museo Vostell Malpartida recibió en 2018 la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida por el Gobierno de España.

Además, el espacio mantiene una programación propia que incluye exposiciones temporales, actividades de mediación y música contemporánea.