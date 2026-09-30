Esther Rodríguez, CEO de MyStreetBook: «Las estrategias turísticas tradicionales son estáticas y masivas, pero la IA puede romper ese molde»

España se enfrenta a un desafío cada vez más evidente: mantener el atractivo de sus destinos turísticos sin agravar la saturación de las zonas más visitadas. Al mismo tiempo, existe la oportunidad de impulsar municipios con un enorme patrimonio natural y cultural que siguen fuera de las grandes rutas turísticas.

Para Esther Rodríguez, CEO de MyStreetBook, la respuesta pasa por cambiar por completo la forma en la que se planifica el turismo. En lugar de estrategias generales dirigidas a todo el mundo, propone aprovechar la inteligencia artificial en el turismo para diseñar experiencias personalizadas, distribuir mejor a los turistas y gestionar los destinos de forma más eficiente y sostenible.

Cómo la inteligencia artificial transforma el turismo tradicional

Durante décadas, las campañas turísticas han funcionado con un modelo prácticamente idéntico para cualquier viajero. Una familia con niños, una pareja o un estudiante reciben recomendaciones muy similares, independientemente de sus intereses, su tiempo disponible o sus necesidades de accesibilidad.

Frente a este planteamiento, Rodríguez sostiene, en declaraciones para OKDIARIO, que la inteligencia artificial permite romper con ese esquema. La tecnología desarrollada por MyStreetBook analiza cientos de variables en cuestión de segundos para crear itinerarios adaptados a cada usuario.

El sistema tiene en cuenta factores como las preferencias personales, los horarios, la ubicación o el nivel de accesibilidad, ofreciendo rutas únicas que evolucionan según el comportamiento del visitante.

Esta personalización mejora la experiencia del turistas y, al mismo tiempo, proporciona a las administraciones una visión mucho más precisa de cómo se utilizan los recursos turísticos del territorio.

Más de 300 municipios ya utilizan la tecnología turística de MyStreetBook

La digitalización del turismo ya es una realidad en buena parte de España. Actualmente, más de 300 municipios utilizan la plataforma de MyStreetBook para organizar y promocionar su oferta turística de manera inteligente.

Los datos recopilados durante los primeros meses permiten a los ayuntamientos conocer mejor el comportamiento de los visitantes.

Según explica la propia compañía, tras aproximadamente cuatro meses de funcionamiento el sistema ya dispone de una base de información suficientemente sólida para identificar patrones de uso, mientras que alrededor del sexto mes el nivel de interacción de los usuarios aumenta de forma notable.

Este conocimiento permite sustituir las decisiones basadas en estimaciones por otras apoyadas en datos reales, facilitando una planificación más eficaz de los recursos turísticos.

Según MyStreetBook, este cambio ayuda a abandonar la tradicional «foto fija» del turismo para adoptar una gestión dinámica basada en evidencias.

Gestión inteligente de viajeros para evitar la masificación

Uno de los mayores beneficios de la inteligencia artificial aplicada al turismo es su capacidad para actuar antes de que aparezcan problemas de saturación.

Mientras que los modelos tradicionales detectan la masificación cuando ya se ha producido, el motor de IA monitoriza continuamente el comportamiento de los usuarios.

Si identifica que un monumento, una plaza o un espacio natural está recibiendo demasiados visitantes, propone automáticamente alternativas personalizadas que permiten redistribuir los flujos sin perjudicar la experiencia del turista.

Esta estrategia también impulsa la denominada «economía del rincón». La plataforma es capaz de identificar recursos poco conocidos, como miradores, edificios históricos, pequeños museos o talleres artesanales que normalmente quedan fuera de los recorridos habituales.

Además, recomienda comercios y negocios locales adaptados al perfil del visitante, favoreciendo un reparto más equilibrado del gasto turístico. De acuerdo con MyStreetBook, los usuarios llegan a visualizar de media el 87,7% de los recursos disponibles dentro de la plataforma.

La IA impulsa la visibilidad del patrimonio rural en España

El uso de esta tecnología ya está dejando resultados en distintos puntos del país. Comarcas como los 35 municipios del Campo de Daroca, en Zaragoza, o los 14 municipios del suroeste de Galicia han incorporado herramientas basadas en inteligencia artificial para reforzar su promoción turística.

En Andalucía también se observan avances destacados. Uno de los ejemplos es Cazalla de la Sierra, donde se registran cerca de 12.000 visitantes al año, una cifra que multiplica varias veces su población y contribuye a dinamizar la economía local de forma sostenible.

Según los datos facilitados por los municipios participantes, la tecnología facilita una mejor distribución de los visitantes y una mayor promoción del entorno rural.

La inteligencia artificial abre una nueva etapa para el turismo sostenible

La Comunidad de Madrid también refleja esta tendencia. Municipios como Rascafría, El Berrueco o Torrelaguna han incrementado notablemente sus interacciones digitales durante el último año, mientras que localidades de menor tamaño, como Madarcos o Pinilla del Valle, han mejorado su visibilidad tras incorporar soluciones inteligentes.

Para Esther Rodríguez, este cambio demuestra que la inteligencia artificial en el turismo no solo mejora la experiencia del visitante, sino que también contribuye a redistribuir los beneficios económicos, potenciar el patrimonio menos conocido y conectar a nuevos perfiles de viajeros con destinos rurales que hasta ahora permanecían fuera del radar turístico.

El resultado es un modelo más personalizado, sostenible y adaptado a las necesidades reales tanto de los visitantes como de los territorios.