El pueblo de montaña gallego que los turistas no conocen: la escapada ideal para quienes huyen de la playa y la masificación

Mientras buena parte del litoral español afronta un verano marcado por las playas llenas y el turismo masivo, en los Ancares lucenses existe un lugar donde el ritmo es completamente diferente.

Piornedo, una pequeña aldea situada en el municipio de Cervantes (Lugo), conserva intacta la esencia de la Galicia más rural y se ha convertido en uno de esos destinos que atraen a quienes buscan naturaleza, tranquilidad y patrimonio.

Piornedo, la aldea de Lugo donde el turismo de montaña sustituye a las playas

Este enclave, ubicado a más de 1.000 metros de altitud, pertenece a la parroquia de Donís y está reconocido como Conjunto Histórico-Artístico, una distinción que protege su valioso patrimonio arquitectónico y cultural.

Está rodeado de montañas y bosques y ofrece un refugio perfecto para escapar del calor y desconectar del bullicio de las zonas más turísticas.

Las pallozas de Piornedo, un viaje a los orígenes de Galicia

El gran símbolo de Piornedo son sus pallozas, construcciones tradicionales de planta circular u ovalada levantadas con muros de piedra y cubiertas de paja de centeno.

Estas viviendas, cuyo origen se remonta a épocas prerromanas, fueron diseñadas para soportar las duras condiciones climáticas de la sierra y alojaban bajo un mismo techo tanto a las familias como al ganado, aprovechando el calor que generaban los animales durante el invierno.

La aldea conserva 14 pallozas, una de las mejores muestras de este tipo de arquitectura en Galicia. Algunas pueden visitarse y permiten descubrir cómo era la vida cotidiana en esta zona de montaña hace apenas unas décadas.

Uno de los espacios más recomendables es la Palloza Museo Casa Sesto, donde se conserva la distribución original de la vivienda tal y como permaneció habitada hasta 1970.

Por un precio simbólico, los visitantes pueden recorrer sus estancias, conocer los utensilios tradicionales y comprender cómo se organizaba la vida en un entorno marcado por el aislamiento y las bajas temperaturas.

El conjunto se completa con varios hórreos tradicionales que reflejan la adaptación de la arquitectura popular al clima de los Ancares.

Qué ver y hacer en Piornedo: senderismo, naturaleza y gastronomía

Además de su valor histórico, Piornedo es uno de los principales puntos de partida para recorrer la Sierra de los Ancares. Desde la propia aldea parten diferentes rutas de senderismo que atraviesan bosques, praderas y cumbres, entre ellas la ascensión al Pico Mustallar, una de las montañas más conocidas de la provincia de Lugo y un excelente mirador sobre este espacio natural.

Antes de organizar la visita conviene tener en cuenta que el acceso por carretera requiere cierta precaución. La ruta desde Becerreá presenta numerosos tramos estrechos y curvas, por lo que muchos viajeros optan por llegar desde la provincia de León o a través de Navia de Suarna. Aunque el recorrido exige paciencia, el paisaje compensa con creces el trayecto.

Tras una jornada de caminatas, la gastronomía local completa la experiencia. Establecimientos como la Cantina Mustallar permiten degustar platos tradicionales de montaña elaborados con productos de la zona. Y tú, ¿ya has visitado esta aldea gallega?