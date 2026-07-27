Ni todo incluido ni media pensión: el nuevo formato de hotel Bed & Unlimited Brunch que triunfa en Baleares ha llegado para quedarse

El turismo cambia constantemente y, con él, también lo hace la forma de viajar. Cada vez son más los viajeros que buscan experiencias personalizadas, mayor flexibilidad y alojamientos que se adapten a sus planes, en lugar de tener que organizar sus vacaciones en función de los horarios del hotel. Aunque muchos establecimientos han sabido evolucionar para responder a estas nuevas preferencias, otros siguen apostando por fórmulas tradicionales. En Baleares, uno de los grandes destinos turísticos de Europa, están apareciendo nuevos conceptos hoteleros que buscan responder a esta transformación y que, a juzgar por su acogida, parecen haber llegado para quedarse.

Uno de esos modelos es el Bed & Unlimited Brunch, un formato impulsado por tent Hotels que propone una alternativa al clásico todo incluido o la media pensión. La idea es sencilla: ofrecer la comodidad de un hotel, pero con mayor libertad para que el huésped descubra el destino sin estar condicionado por los horarios de las comidas.

«Este modelo nace de una realidad muy sencilla: la forma de viajar está evolucionando y cada vez encontramos más perfiles de viajeros con necesidades y expectativas diferentes», explica Antonio J. Flores, director de Operaciones de tent Hotels. Según señala, el objetivo era crear una propuesta para aquellos huéspedes que quieren una experiencia «más conectada con el destino», sin renunciar a los servicios habituales de un alojamiento.

Un brunch ilimitado para olvidarse de los horarios

La principal diferencia de este modelo respecto a otros regímenes hoteleros es el protagonismo del brunch. En lugar de ofrecer desayuno y comida en horarios cerrados, el establecimiento permite disfrutar de un brunch ilimitado hasta las 13:30 horas, una fórmula pensada para quienes prefieren levantarse sin prisas o dedicar las primeras horas del día a la playa, una excursión o cualquier otra actividad.

«Queríamos ofrecer una experiencia más adaptada a los horarios reales de los huéspedes cuando están de vacaciones, permitiéndoles disfrutar del destino a su ritmo», afirma Flores. Para el resto del día, los clientes pueden pedir comida de restaurantes locales a través de un servicio de reparto integrado en el hotel, fomentando así también el contacto con la oferta gastronómica del destino.

Una alternativa al todo incluido, no un sustituto

Desde la cadena insisten en que este concepto no pretende reemplazar al todo incluido, que sigue siendo una de las opciones preferidas por muchos viajeros, sino ampliar las alternativas para quienes buscan otra forma de disfrutar de sus vacaciones.

«No pensamos que exista una única fórmula de éxito en el sector hotelero», asegura el director de Operaciones de tent Hotels. «Habrá clientes que sigan prefiriendo propuestas como el todo incluido y otros que busquen formatos diferentes. Lo importante es que la oferta sea capaz de adaptarse a distintas formas de viajar».

Los datos de la compañía apuntan a que existe demanda para este tipo de alojamiento. Durante 2025, tent Hotels alojó a más de 235.000 viajeros y registró un elevado nivel de satisfacción entre sus clientes, un indicador que la empresa interpreta como una señal de que este modelo responde a nuevas formas de entender las vacaciones.

Un viajero que quiere conocer el destino

Detrás de este tipo de propuestas también hay un cambio en el comportamiento del turista. Hoy muchos viajeros llegan al destino con buena parte del viaje planificado: saben qué playas quieren visitar, qué restaurantes probar o qué actividades realizar. Por eso buscan que el hotel complemente esa experiencia en lugar de convertirse en el centro de las vacaciones.

«Ha investigado qué quiere ver, dónde quiere comer y qué experiencias quiere vivir, por lo que espera que el hotel complemente ese viaje y le ayude a aprovechar mejor su estancia», explica Flores al describir el perfil de este tipo de cliente.

Una tendencia que gana fuerza en Baleares

Baleares se ha convertido en uno de los escenarios donde mejor se aprecia esta evolución. La renovación de hoteles y la aparición de nuevos conceptos buscan atraer a perfiles de viajeros más diversos y ofrecer experiencias más adaptadas a las demandas actuales.

De cara al futuro, Antonio J. Flores considera que la tendencia seguirá avanzando. «Dentro de diez años veremos hoteles mucho más adaptados a las necesidades específicas de cada cliente», afirma. La tecnología permitirá simplificar procesos y mejorar la experiencia del huésped, aunque, como recuerda, «la hospitalidad, la capacidad de resolver problemas y el trato cercano continuarán marcando la diferencia».