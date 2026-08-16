El pueblo marinero que enamora a quienes lo visitan: más de 60 hórreos frente a la ría y marisco recién llegado del puerto

Combarro es uno de los pueblos marineros de Galicia que mejor ha sabido conservar su arquitectura tradicional. Construido principalmente en granito, mantiene prácticamente intactos su trazado urbano y buena parte de sus edificaciones originales. Declarado Conjunto Artístico y Pintoresco en 1972, su historia está estrechamente vinculada al monasterio de San Xoán de Poio desde el siglo XII. Fue entonces cuando la reina Urraca donó la población al cenobio, una relación que se mantuvo hasta mediados del siglo XIX.

Los hórreos son, sin duda, uno de los elementos más representativos de Combarro. Estos antiguos almacenes de cereal se construían elevados sobre pilares, conocidos como «pés», para proteger las cosechas de la humedad y de los roedores. En esta zona combinan piedra y madera y reciben también el nombre local de «palleiras». Actualmente se conservan alrededor de 60, y cerca de la mitad se encuentran alineados junto al litoral, creando una de las imágenes más características de la localidad. Pero son las casas marineras las que terminan de definir la personalidad del casco histórico. La mayoría son pequeñas viviendas adosadas, estrechas y orientadas hacia el mar.

Combarro, el pueblo más bonito de Galicia

#Combarro #Pontevedra #RiasBaixas #Galicia #pueblosconencanto #pueblomarinero #playas #mogor #mejillones #barco ♬ sonido original – Chavetas | Viajes únicos @viajeschavetas [📮 PLANAZO EN GALICIA] En casa del herrero.. ¡Venga! para todos los que nos preguntáis estos días, una de PLANES POR GALICIA con «ingredientes Chavetas» para una jornada perfecta. Y es que Combarro, el que dicen pueblo marinero más bonito de Galicia y, seguramente, uno de los que más de España pero vamos a «llenarlo» de experiencias. ⭐️¿Qué ver en Combarro? 🕐2-3 horas para disfrutarlo 📍Plaza del Peirao da Chousa. Llega pronto y desayuna aquí 📍 Rúa do Mar, el encanto del casco antiguo (llena de callejones, tiendecitas y restaurantes) 📍Casas marineras con balcones de madera preciosos 📍Cruceiros, especialmente en la Rúa de San Roque por la que te recomendamos volver 📍Plaza da Fonte 📍Playa do Padrón, desde donde se obtiene la estampa típica ⭐️ Vuelve al puerto y cógete un paseo en barco por la ría con degustación de mejillones y albariño. Dura 1h y te recomendamos el de las 12.00. Ya tienes tu aperitivo ⭐️ Cruza la ría y a 20 minutos tienes la Playa de Mogor, de aguas cristalinas. Apunta el restaurante Merendero2 (reserva) para comer bajo una parra y disfruta la tarde. ⁉️¿Te ha gustado el plan? ¿Quieres más planes de nuestra tierra? La verdad es que nosotros en Agosto desconectamos y no solemos publicar mucho lo que hacemos pero ahí va como idea para los que nos preguntáis. Ah, ¿Para ti es el pueblo más bonito? #Planes

Combarro es un pequeño pueblo marinero de Galicia famoso por sus estrechos callejones y por conservar una de las muestras más singulares de arquitectura tradicional de la región. Más de 60 hórreos situados junto al mar, además de soportales, cruceiros y balcones de piedra, forman parte de la imagen más característica de esta localidad. Se encuentra en la zona norte de la ría de Pontevedra, muy cerca de la desembocadura del río Lérez y a pocos kilómetros de la ciudad de Pontevedra. Su ubicación junto a la ría hace que el paisaje marinero sea uno de los grandes atractivos del pueblo.

Lugares de interés

La Rúa do Mar es una de las callejuelas con más encanto de Combarro. A lo largo de este recorrido se suceden los tradicionales hórreos orientados hacia el mar, formando una de las estampas más características del pueblo. Según cuentan los vecinos de mayor edad, antiguamente las embarcaciones podían pasar por los espacios que quedaban entre estas construcciones.

La Plaza da Fonte, situada a escasos metros del mar, alberga uno de los cruceiros más antiguos de Combarro, fechado en 1721. El entorno conserva además varias casas tradicionales que mantienen la arquitectura característica del casco histórico.

Los hórreos son uno de los grandes símbolos de Combarro y una de las imágenes más reconocibles de las Rías Baixas. El pueblo conserva varias decenas de estas construcciones tradicionales, muchas de ellas situadas junto al mar y perfectamente integradas con las antiguas viviendas.

Aunque los hórreos suelen ser los grandes protagonistas de Combarro, sus cruceiros también forman parte esencial de la identidad del pueblo. Estas antiguas cruces de piedra, vinculadas a la tradición religiosa gallega, aparecen repartidas por calles, plazas y caminos. Combarro conserva nueve cruceiros, siete de ellos situados en el centro histórico.

La gastronomía de Combarro está estrechamente ligada a la ría de Pontevedra y a la tradición marinera de la localidad. Los pescados y mariscos frescos son los grandes protagonistas de sus restaurantes y tabernas, con especial presencia de pulpo, mejillones, navajas, almejas, percebes y pescados de temporada. También merece la pena probar platos tradicionales gallegos como el pulpo á feira, la empanada o el caldo gallego. Para acompañar la comida, nada mejor que un vino albariño de las Rías Baixas.