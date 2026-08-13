Ni Puerto Banús ni la Milla de Oro: los imprescindibles para disfrutar de una Marbella diferente y sin dejarse una fortuna

Marbella suele aparecer asociada al lujo, al turismo internacional, a las compras, los coches de alta gama y los grandes yates que descansan en Puerto Banús. Una imagen que forma parte de la identidad de la ciudad, pero que no cuenta toda la historia. Marbella es mucho más que Puerto Banús y también ofrece alternativas para quienes buscan disfrutar de la Costa del Sol sin tener que gastar una fortuna.

La ciudad cuenta con propuestas para diferentes presupuestos y gustos, desde planes de relax y bienestar hasta gastronomía, naturaleza y ocio nocturno. Solo hace falta dejar a un lado el prejuicio de que unas vacaciones en Marbella están reservadas a quienes pueden permitirse una gran cantidad de dinero y descubrir otras opciones que permiten vivir el destino de una manera diferente.

Un alojamiento rodeado de naturaleza y tranquilidad

Entre las opciones para quienes buscan una estancia tranquila se encuentra Barceló Marbella, un hotel de cuatro estrellas situado en Guadalmina, una de las zonas residenciales de Marbella. Alejado del bullicio de los principales enclaves turísticos, permite disfrutar de un entorno marcado por la vegetación, las vistas al campo de golf y la proximidad a algunos de los principales atractivos de la Costa del Sol.

El establecimiento combina un ambiente de inspiración colonial con una amplia oferta de servicios pensada para familias, parejas y grupos de amigos. Sus habitaciones luminosas y espaciosas ofrecen un lugar de descanso después de un día recorriendo Marbella, mientras que la posibilidad de contratar una estancia ‘Todo Incluido’ permite controlar mejor el presupuesto de las vacaciones y dejar a un lado las preocupaciones.

Uno de los grandes atractivos del hotel son sus habitaciones con vistas al campo de golf. Rodeadas de palmeras y vegetación y con vistas hacia la sierra, ofrecen un escenario especialmente tranquilo para quienes quieren desconectar durante unos días.

Un momento de desconexión en el spa

El bienestar es otro de los planes que pueden formar parte de unas vacaciones en Marbella. En Serena Spa, situado precisamente en Barceló Marbella, la propuesta gira alrededor del cuidado del cuerpo y la mente mediante tratamientos, masajes y rituales diseñados para favorecer la relajación.

El espacio cuenta con circuito de hidroterapia, sauna seca, sauna de vapor, duchas bitérmicas y baño de agua fría. A ello se suma una selección de tratamientos faciales y corporales y masajes personalizados.

La propuesta utiliza productos naturales, biológicos y ecológicos, con tratamientos orientados a hidratar, reafirmar y cuidar la piel.

Así, el spa se convierte en una alternativa para reservar unas horas al descanso y alejarse del ritmo habitual, sin necesidad de abandonar Marbella.

Gastronomía para disfrutar sin salir de la zona

Las vacaciones también pasan por la mesa. En Barceló Marbella, la oferta gastronómica incluye La Santa María, un gastrobar en el que las conocidas como ‘tapas viajeras’ combinan propuestas de inspiración local e internacional.

El hotel dispone además de un restaurante buffet con cocina en vivo y de una food truck junto a la piscina, una alternativa más informal para tomar algo durante el día.

De esta forma, la gastronomía se integra dentro de la propia experiencia vacacional, con opciones diferentes según el momento del día y el tipo de plan.

Cuando cae la noche, Marbella cambia de ritmo

Marbella también tiene otra cara cuando cae el sol. Para quienes buscan una noche diferente, Le Jade propone recuperar el concepto de piano bar y llevarlo hacia una experiencia de club nocturno marcada por la exclusividad.

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Ubicado dentro de Nota Blu New Brasserie, el espacio apuesta por una atmósfera íntima, luz tenue, cócteles y música como protagonistas. El piano marca buena parte de la identidad del local, que busca alejarse de la idea de una discoteca convencional para crear un ambiente más reservado.

Durante la temporada, además, el piano club incorpora sesiones de DJs internacionales, con una selección de artistas que aportan diferentes estilos y convierten cada domingo en una propuesta de ocio nocturno diferente.

Una noche de música en Starlite

Otro de los imprescindibles para quienes visitan Marbella durante el verano es Starlite, considerado uno de los grandes festivales boutique del mundo y una de las citas más destacadas de la temporada en la Costa del Sol. Música, cultura y gastronomía se dan cita durante más de 60 días de conciertos en un espacio pensado para disfrutar de los artistas en un formato cercano e íntimo.

Por su escenario han pasado nombres como Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, Bryan Adams, David Bisbal, Laura Pausini, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Maluma, Marc Anthony, Ricky Martin o Sting. Pero la experiencia va más allá del concierto: antes de cada actuación, los visitantes pueden disfrutar de la propuesta gastronómica del recinto y, después del espectáculo, prolongar la noche con DJs y after parties. Además, Starlite permite completar la experiencia con una cena en alguno de sus restaurantes o con una mesa en la zona Sessions.

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Una Marbella diferente también es posible

Unas vacaciones en Marbella también pueden construirse alrededor de una habitación rodeada de vegetación, un día de spa, un aperitivo con vistas al campo de golf, una comida informal junto a la piscina o una noche de música en un piano club.

La clave está en conocer las alternativas y elegir cómo disfrutar de la ciudad. Porque Marbella también puede ser sinónimo de descanso, gastronomía, bienestar y ocio sin que cada plan tenga que convertirse en un lujo inalcanzable.