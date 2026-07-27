El hotel con forma de crucero que revoluciona el turismo: cuenta con 1.200 habitaciones, parque acuático y acceso directo a la playa

El complejo Gołębiewski de Pobierowo, en Polonia, se ha convertido en uno de los proyectos turísticos más controvertidos de los últimos años. Después de años de retrasos, el hotel abrió sus puertas el pasado 10 de junio generando una gran expectación: el primer día recibió más de 2.100 solicitudes de reserva, lo que equivale a una petición cada 16 segundos. Su enorme estructura, que muchos comparan con un crucero encallado en la costa, ha provocado admiración y críticas a partes iguales.

Con más de 1.200 habitaciones (algunas de hasta 60 metros cuadrados) distribuidas en una superficie superior a los 180.000 metros cuadrados, tiene capacidad para albergar a 3.000 huéspedes. Sin embargo, por ahora, sólo una parte del complejo está operativa, mientras continúa la puesta en marcha del resto de instalaciones. El objetivo del Hotel Gołębiewski es funcionar como un gran complejo vacacional, razón por la cual alberga un parque acuático, varias piscinas, zona de spa, saunas, jacuzzis, gimnasio y diferentes espacios de entretenimiento.

Hotel Gołębiewski de Pobierowo

Éste gigantesco complejo situado junto al mar Báltico tenía prevista su apertura en 2020, pero el proyecto sufrió varios retrasos por la pandemia, el inicio de la guerra en Ucrania y el fallecimiento del fundador de la cadena hotelera, Tadeusz Gołębiewski. Sin embargo, la espera aumentó todavía más la curiosidad de los viajeros, especialmente entre turistas polacos, alemanes y checos, que siguieron con atención la evolución del hotel hasta su inauguración.

Situado en la costa del mar Báltico, cerca de la isla de Usedom, el complejo aspira a convertirse en uno de los nuevos grandes atractivos turísticos de la región, aunque su enorme tamaño continúa generando debate entre quienes lo consideran una nueva referencia del turismo moderno y quienes cuestionan su impacto sobre el paisaje costero.

Pobierowo es una pequeña localidad turística situada en la costa del mar Báltico, en el noroeste de Polonia, dentro del municipio de Rewal. Durante décadas pasó de ser un tranquilo pueblo costero a convertirse en uno de los destinos vacacionales más conocidos de la costa báltica polaca. Su principal atractivo son sus playas de arena fina, los bosques de pinos junto al litoral y su ambiente familiar.

Habitaciones e instalaciones

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del hotel es el tamaño de sus habitaciones. Las estancias estándar alcanzan aproximadamente los 60 metros cuadrados, una superficie muy superior a la habitual en la mayoría de alojamientos vacacionales europeos.

Asimismo, el proyecto busca los huéspedes puedan disfrutar de todos los servicios dentro del complejo. Para ello, cuenta con espacios como el parque acuático Tropikana, piscinas tanto interiores como exteriores, áreas de spa y bienestar, saunas, jacuzzis, una cueva de sal, gimnasio, restaurantes y zonas de entretenimiento para niños. El precio inicial se sitúa alrededor de los 330 euros por noche para dos personas, aunque puede variar según la época del año.

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La construcción del complejo se extendió durante ocho años y supuso una inversión cercana a los 1.000 millones de zlotis polacos (230 millones de euros), según explicaron representantes de Gołębiewski Holding durante un encuentro con Business Insider Polonia. Uno de los aspectos más singulares del proyecto fue su forma de financiación. Aproximadamente el 70% del presupuesto salió de los recursos propios de Tadeusz Gołębiewski, que dirigía la compañía como empresario individual. La parte restante se cubrió mediante financiación externa. El fallecimiento inesperado del fundador en 2022 añadió una nueva dificultad al desarrollo del hotel. La compañía no contaba con un plan de sucesión preparado y tuvo que afrontar una profunda reorganización interna mientras las obras seguían en marcha.

Turismo en Polonia

La costa del mar Báltico y la laguna de Szczecin destacan especialmente por sus localidades vacacionales y sus tradicionales balnearios. En esta región se encuentran extensas playas de arena clara que se prolongan desde la frontera con Alemania hasta los alrededores de Gdansk. Entre los destinos más conocidos se encuentra Kolberg, una ciudad balneario que recibe numerosos visitantes gracias a su amplia oferta hotelera, sus centros de bienestar y sus espacios de ocio.

En el interior del país, ciudades como Cracovia, Varsovia y Breslavia ofrecen durante todo el año una amplia propuesta cultural, con monumentos históricos, museos, festivales y numerosos eventos. Varsovia y Cracovia reciben millones de turistas anualmente, consolidándose como dos de los principales destinos del país.

Gdansk

Gdansk, ubicada junto al mar Báltico y sede del mayor puerto de Polonia, es una de las ciudades más bonitas del país. Su casco histórico combina arquitectura tradicional, calles adoquinadas y edificios de gran valor histórico que permiten descubrir el pasado de una ciudad marcada por siglos de comercio y actividad marítima. La calle Ulica Długa, conocida como el Paseo Real, es una de las vías más representativas de la ciudad. A lo largo de este recorrido se concentran algunos de sus principales símbolos, como la Fuente de Neptuno y la Casa de Oro.