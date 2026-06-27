La carretera paisajística más bonita de Andalucía tiene 37 km y es una máquina del tiempo hacia la mitad del siglo XX

La carretera A-372, en Andalucía, es mucho más que una vía de conexión entre municipios. En su tramo entre El Bosque y el enlace con Ronda, ofrece al conductor 37 kilómetros de paisajes espectaculares y curvas históricas.

Cada curva tiene nuevas panorámicas de montañas, bosques y pueblos blancos que convierten el trayecto en parte fundamental del destino.

Carretera A-372: una ruta panorámica por la Sierra de Grazalema entre El Bosque y Ronda

Este tramo, con una longitud exacta de 36,57 kilómetros, nace en El Bosque y culmina cerca de Ronda, tras superar hitos geográficos de primer orden como el Puerto del Boyar.

La vía conserva una fisonomía que recuerda a las carreteras de mediados del siglo pasado: defensas de bancadas de mampostería, ausencia de arcenes y un ancho que apenas alcanza los seis metros en varios puntos.

Según el informe oficial de catalogación de carreteras paisajísticas de la Junta de Andalucía, esta ruta destaca por su baja intensidad de tráfico. En el ascenso hacia Grazalema, el índice apenas supera los 500 vehículos diarios, lo que garantiza una circulación tranquila y segura, ideal para quienes practican el slow travel o el cicloturismo.

Los ingenieros diseñaron un trazado que sigue las curvas de nivel, evitando grandes movimientos de tierra y convirtiendo cada curva en un balcón natural hacia el valle del río Majaceite y el Pinsapar.

¿Por qué la carretera A-372 se considera un referente del patrimonio viario andaluz?

La relevancia de esta vía no radica solo en su entorno, sino en su capacidad para integrar la ingeniería en el territorio sin agredirlo. Como exponen el portal especializado Historias de Carreteras, una verdadera carretera paisajística debe permitir que los elementos de interés sean disfrutados plenamente por el usuario.

La A-372 cumple esta premisa al discurrir por una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, donde el abeto Abies pinsapo es el protagonista absoluto. El diseño original de la antigua C-344, hoy integrado en la red autonómica, mantiene estructuras tradicionales como muros de contención de piedra que refuerzan esa sensación de viaje al pasado.

El recorrido atraviesa núcleos de gran valor patrimonial como Benamahoma y Grazalema. Además, la vía forma parte de itinerarios históricos como la Ruta del Legado Andalusí, vinculando el asfalto con vestigios que se remontan a la época romana y medieval.

Los miradores e hitos que definen el recorrido de la carretera paisajística del Puerto del Boyar. El punto culminante de la ruta se encuentra en el Puerto del Boyar, a 1.103 metros de altitud.

Este lugar emblemático funciona como divisoria de aguas entre las cuencas del Guadalete y el Majaceite, ofreciendo panorámicas que, en días despejados, alcanzan los 80 kilómetros de distancia hasta la Bahía de Cádiz.

El mirador instalado en este punto cuenta con paneles de interpretación que ayudan a comprender el modelado cárstico de la Sierra del Pinar.

A lo largo del trayecto, los conductores se encuentran diversas áreas de descanso y senderos, como el ascenso al Torreón o la bajada hacia el Salto del Cabrero. Estos equipamientos, sumados a la oferta turística de las poblaciones locales, cumplen con los requisitos internacionales para la catalogación de rutas escénicas.