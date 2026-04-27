La carretera más tranquila de toda España está en Aragón: mide 63 km y la llaman ‘La ruta del Silencio’

En un mundo donde las prisas y la contaminación acústica son protagonistas, encontrar un lugar donde reine el silencio parece extraño. En el interior de la provincia de Teruel existe una carretera donde puedes desconectar del ruido cotidiano y reconectar con la naturaleza.

Este recorrido, conocido como la Ruta del Silencio, se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Aragón. A través de paisajes imponentes y pueblos encantadores, ofrece una experiencia extraordinaria, con miradores naturales, formaciones geológicas singulares y espacios que refuerzan su valor paisajístico y su atractivo para el turismo de esta comunidad autónoma.

La Ruta del Silencio en Aragón: la carretera más tranquila de España

La conocida como la Ruta del Silencio corresponde a la carretera A-1702, un itinerario panorámico de 63 kilómetros que discurre por la provincia de Teruel. Ésta conecta la Venta de la Pintada, en Gargallo, con el paraje del Cuarto Pelado, en Cantavieja.

Este recorrido atraviesa las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y el Maestrazgo, ofreciendo una experiencia sensorial única. La vía, diseñada para disfrutar del trayecto sin prisas, discurre entre montañas, barrancos y extensos parajes naturales, convirtiéndose en un referente del turismo de interior en España.

A lo largo del camino aparecen masías aisladas, cumbres imponentes y pueblos suspendidos sobre precipicios.

Qué ver en la Ruta del Silencio: miradores, símbolos y paisajes únicos de Teruel

Recorrer esta emblemática carretera supone descubrir algunos de los rincones más sorprendentes de Aragón. Uno de los puntos más fotografiados es la escultura de la cabra montés, conocida como «Silencioso», situada entre Ejulve y Montoro de Mezquita.

Este animal se ha convertido en el símbolo de la ruta, ya que es habitual avistar ejemplares en su hábitat natural.

Otro de los hitos más representativos es el espacio dedicado al histórico autobús «El Caimán», que durante décadas conectó Cantavieja con Alcorisa y desempeñó un papel esencial en la comunicación de la zona.

Éstas son otras de las paradas destacadas:

Los Órganos de Montoro, una espectacular formación rocosa vertical.

una espectacular formación rocosa vertical. Miradores panorámicos con vistas al Maestrazgo.

Estos lugares consolidan a la Ruta del Silencio como uno de los itinerarios escénicos más impactantes de España.

Turismo activo en la Ruta del Silencio: naturaleza y aventura en Aragón

La Ruta del Silencio ofrece numerosas opciones para los amantes del turismo activo. Los senderistas encuentran enclaves de gran valor natural como el Nacimiento del Río Pitarque, declarado Monumento Natural, o las Pasarelas de Valloré, que discurren entre impresionantes desfiladeros.

También destaca la Caleja del Huergo, en Ejulve, un barranco de sinuosas paredes que cautiva a quienes se aventuran a recorrerlo a pie. Estos espacios convierten la ruta en un destino ideal para los aficionados al senderismo y la fotografía.

Debido a su carácter sinuoso y paisajístico, la carretera A-1702 es especialmente apreciada por automovilistas y motoristas. Además, cuenta con áreas de descanso y monumentos diseñados para mejorar la experiencia del viajero.

Antes de hacer el recorrido, se recomienda consultar el estado de la vía, ya que periódicamente se realizan trabajos de mejora. Y tú, ¿ya has pasado por esta carretera?