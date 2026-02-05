Adiós a la A-8 en Bilbao: así se llaman ahora las carreteras que usas a diario en el País Vasco

La A-8, autopista que une buena parte de Bilbao, ya no se llama así en los tramos más urbanos. Durante años fue simplemente la Variante Sur para muchos conductores, aunque ese nombre tampoco es que se usar tanto. Sin embargo a partir de ahora tendremos que olvidarnos de todos esos nombres y ver que en la señalización de ciertas partes aparece como BI-10, pero ¿cuáles son exactamente?.

La renovación de nombres afecta a vías clave de Vizcaya, especialmente en la zona metropolitana. El cambio puede sorprender, sobre todo al principio, pero no es un capricho. Forma parte de una reorganización legal que busca simplificar los nombres, hacerlos más lógicos y que resulten más fáciles de leer e interpretar, tanto para quien conoce la zona como para quien pasa por ella de paso o en ruta larga. La medida se enmarca dentro de la Ley 5/2018 del Gobierno Vasco, donde ya se establece una nueva forma de nombrar las autopistas y autovías. Con el tiempo, el Plan General de Carreteras ha ido aplicando esta norma. La lógica es similar a la que se ve en otras comunidades: en Madrid las circunvalaciones son M-30, M-40, en Cantabria se usa S-10, S-20 y en el País Vasco, ahora aparecen denominaciones como BI-10, BI-20 o BI-30, según el tipo de vía.

Adiós a la A-8 en Bilbao: así se llama ahora

La antigua A-8, entre Miribilla y Santurtzi, ahora es oficialmente BI-10. Se trata del tramo metropolitano más denso en tráfico y probablemente el más conocido por los conductores locales. Pero hay otros cambios igual de relevantes. El corredor del Txorierri, anteriormente N-637, se ha convertido en la BI-30. Este nuevo código abarca también el puente de Rontegi, lo que implica un cambio importante en una vía esencial para el tránsito entre márgenes.

Por otro lado, la antigua BI-631, que conecta Miribilla con el corredor del Txorierri por el alto de Santo Domingo, es ahora la BI-20. Un nuevo nombre para una circunvalación clave que muchos toman casi sin pensarlo.

La carretera de Enekuri, antes señalada como BI-604, ahora es BI-11. Esta vía comunica Asua con Ibarrekolanda, atravesando uno de los accesos más habituales hacia Bilbao desde el norte. El acceso a la Universidad del País Vasco, en su tramo final, también ha cambiado: ha pasado a llamarse BI-747. Y entre la rotonda del Max Center y la de Galindo, la vía que era BI-644 pasa a denominarse a partir de ahora, BI-744.

Todos estos cambios no son meras decisiones administrativas. El Ejecutivo autonómico ha destinado casi dos millones de euros para modificar la señalización de las carreteras afectadas y garantizar que la transición sea comprensible y progresiva para los usuarios.

Cómo funciona ahora el nuevo sistema de nombres

La clave está en entender la estructura del nuevo modelo. Todas las carreteras de Bizkaia comienzan con las letras BI, seguidas de números que indican su tipo y categoría. El primer dígito después del guion es el que da la pista principal:

Si es un 1 o un 6 , hablamos de red básica.

, hablamos de Si empieza por 7 , es red complementaria.

, es El número 2 indica carreteras comarcales.

indica Y los que arrancan por 3 o 4 pertenecen a la red local.

Por ejemplo:

La BI-625 en Basauri es una carretera de red básica.

La BI-734, en Abanto-Zierbena, es complementaria.

La BI-2713, que pasa por Erletxes, es comarcal.

Y la BI-3447, entre Munitibar y Oleta, es una vía local.

El sistema pretende que con sólo ver el número se sepa por qué tipo de vía estamos circulando, algo que hasta ahora no era tan evidente.

¿Qué ocurre con la A-8, la AP-8 y otras vías estatales o de peaje?

No todo ha cambiado. Algunos tramos de alta capacidad, sobre todo los que conectan provincias o están gestionados a nivel estatal, mantienen sus nombres originales. Es el caso del tramo de la A-8 entre Santurtzi y El Haya, o de la AP-8, que incluye la Supersur y continúa hacia Gipuzkoa. Las autopistas de peaje seguirán identificándose con una P (como en AP-8), mientras que las gratuitas lo harán con una A.

Para los accesos urbanos y las circunvalaciones, el nuevo sistema utiliza el código del territorio histórico seguido de uno o dos dígitos. De este modo, en Bizkaia tenemos BI-10, BI-20 y BI-30, pero podrían existir también BI-11 o BI-44, según el caso y la función que cumplan dentro de la red.

Un cambio que busca claridad, pero también adaptación

Aunque al principio pueda generar confusión entre quienes llevan toda la vida refiriéndose a la A-8, a la N-637 o a la BI-631, lo cierto es que este cambio busca una nomenclatura más lógica y coherente con el resto del país y de Europa. Y como todo requerirá tiempo, por lo que los nuevos carteles que ya están siendo instalados, convivirán con los anteriores durante un tiempo.