La mejor piscina natural de Aragón es un tesoro de aguas turquesas ideal para los niños, con rutas senderistas y pasarelas de madera

Si este verano buscas una piscina natural en Aragón donde refrescarte rodeado de naturaleza, Beceite es uno de esos destinos que merece un hueco en tu lista.

Este pequeño municipio de la comarca del Matarraña, en Teruel, reúne algunos de los paisajes más sorprendentes de la comunidad, con pozas de aguas cristalinas, rutas de senderismo y rincones ideales para disfrutar en familia.

Tanto si viajas con niños como si prefieres una escapada tranquila para desconectar, encontrarás espacios adaptados a diferentes niveles de dificultad, sin renunciar al encanto de un entorno prácticamente intacto.

Beceite presume de una de las piscinas naturales más bonitas de Aragón

Uno de los grandes atractivos del municipio es la Font de la Rabosa, una piscina natural situada junto al casco histórico. Su ubicación permite darse un baño sin necesidad de realizar largas caminatas, algo que muchas familias agradecen durante los meses de más calor.

El entorno está rodeado de vegetación, pequeñas cascadas y zonas donde descansar a la sombra. Además, el acceso mediante escaleras facilita la entrada al agua, convirtiéndolo en un lugar cómodo para quienes viajan con menores o simplemente buscan un baño relajante.

Quienes quieran seguir explorando descubrirán otros puntos del río Matarraña donde el agua ha ido moldeando la roca durante siglos. El Assut es uno de ellos. Sus tonalidades turquesas y sus pozas naturales ofrecen una alternativa perfecta para refrescarse sin alejarse demasiado del municipio.

Las Pozas de la Pesquera, el gran tesoro natural de Beceite

A pocos kilómetros del centro urbano se encuentran las conocidas Pozas de la Pesquera, probablemente el enclave más famoso de Beceite. Aquí el río ha excavado una sucesión de piscinas naturales sobre la roca caliza que sorprenden por la transparencia del agua y sus intensos tonos azulados.

La variedad de profundidades permite que tanto adultos como niños puedan disfrutar del baño con mayor comodidad, siempre extremando la precaución y respetando las condiciones del entorno. Además de refrescarse, muchos visitantes aprovechan para relajarse junto al río o contemplar un paisaje que conserva gran parte de su estado natural.

Para preservar este espacio, el Ayuntamiento de Beceite regula el acceso durante la temporada alta mediante un sistema de control de aforo. Los visitantes deben abonar una tasa de 12 euros por vehículo y elegir entre un turno de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, o uno de tarde, de 15:00 a 20:00 horas.

Estas medidas ayudan a evitar la masificación y contribuyen a proteger uno de los espacios naturales más valiosos de Aragón.

La Ruta del Parrizal completa una escapada imprescindible en Teruel

La experiencia no termina con el baño. Muy cerca de las pozas comienza la popular Ruta del Parrizal, uno de los senderos más conocidos de Teruel. El recorrido avanza junto al río a través de pasarelas de madera que permiten adentrarse en el cañón sin apenas dificultad, convirtiéndose en una opción muy recomendable para familias y senderistas de todos los niveles.

El itinerario destaca por sus impresionantes paredes de roca, la vegetación de ribera y el constante sonido del agua, ofreciendo una experiencia inmersiva en plena naturaleza sin exigir una gran preparación física.

El acceso al Espacio Natural de la Pesquera cuenta con normas específicas destinadas a proteger el ecosistema. Entre ellas figura la prohibición de acceder con perros o autocaravanas, además de las limitaciones de aforo establecidas durante los meses de mayor afluencia.