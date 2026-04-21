La carretera con más curvas de España está en Canarias: posee un tramo cerrado y hasta 1970 no tenía ni vallas

Pocas carreteras en España han alcanzado la categoría de leyenda como la GC-200, en Gran Canaria. Este trazado, que serpentea por el abrupto litoral occidental de la isla, destaca por su espectacularidad, por su complejidad técnica y su histórica peligrosidad.

Durante décadas, recorrerla fue una experiencia reservada a conductores experimentados, capaces de enfrentarse a curvas imposibles y acantilados sin protección. Hoy, parte de ese desafío ha quedado atrás, sustituido por restricciones en sus tramos más peligrosos que buscan evitar riesgos innecesarios.

La carretera con más curvas de España: así es la peligrosa GC-200 en Gran Canaria

La GC-200 une Agaete con La Aldea de San Nicolás a lo largo de un recorrido que supera los 50 kilómetros en total, aunque el tramo más crítico ronda los 30 kilómetros. Este trayecto discurre por una orografía volcánica extremadamente abrupta, con acantilados que llegan a alcanzar los 900 metros de altura sobre el nivel del mar.

Su fama se debe, en gran medida, a su trazado sinuoso. Esta carretera es conocida como la de las 365 curvas, una denominación popular que alude a su sucesión constante de giros.

Esta característica la sitúa entre las carreteras más complejas de España. Pero más allá de las cifras, lo que realmente convirtió a la GC-200 en un mito fue su falta de medidas de seguridad durante buena parte del siglo XX.

Hasta 1970, la carretera carecía de vallas protectoras, lo que obligaba a los conductores a circular con el vacío como único límite. Esta circunstancia incrementaba notablemente el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones meteorológicas adversas o con desprendimientos.

Por qué la GC-200 es una de las carreteras más peligrosas de España

La GC-200 es una de las carreteras más peligrosas del país. La ausencia de quitamiedos hasta finales del siglo pasado y la constante amenaza de desprendimientos convirtieron cada trayecto en una prueba de habilidad y sangre fría.

Las condiciones geológicas de la zona, con paredes rocosas inestables, siguen siendo hoy un factor de riesgo. Las caídas de piedras son frecuentes y, en muchos casos, imprevisibles. Esta combinación de curvas cerradas, estrechez de la vía y riesgo natural consolidó su reputación como una ruta solo apta para conductores experimentados.

Experiencias compartidas por viajeros en plataformas como TripAdvisor coinciden en describir la conducción como tan espectacular como exigente, destacando tanto la belleza del entorno como la tensión constante al volante.

Tramos cerrados en la carretera con más curvas de España: qué partes de la GC-200 están prohibidas

En la actualidad, la GC-200 no está completamente cerrada, pero sí cuenta con restricciones importantes. El tramo más peligroso, conocido como el Andén Verde, permanece cerrado al tráfico.

Para garantizar la seguridad, se ha desarrollado una alternativa moderna: la GC-2. Esta vía atraviesa la zona mediante túneles, reduciendo drásticamente la exposición a riesgos geológicos y facilitando la conexión entre municipios.

Otros tramos de la antigua GC-200 siguen siendo accesibles desde puntos como El Risco o el Mirador del Balcón. Sin embargo, no es posible recorrerla de forma continua, ya que existen cortes y señalización de «callejón sin salida» que te obligan a retroceder.