Vas a pensar que estás en Tailandia sin tener que salir de España: el sendero lleno de cascadas y con una piscina natural

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es un auténtico tesoro natural. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre sus rincones más emblemáticos destacan el sendero que sigue el valle de Ordesa, que discurre junto a ríos cristalinos y cascadas de gran belleza.

A lo largo del camino, el visitante se encuentra con saltos de agua, pozas naturales y rincones que evocan paisajes exóticos, hasta el punto de que muchos lo comparan con destinos como Tailandia.

El sendero lleno de cascadas más bonito de España

#ordesa #coladecaballo #escapada #planesenfamilia ♬ sonido original – Rutaideal – Kalina & David @rutaideal ¡Ruta que tienes que hacer al menos una vez en la vida! ⛰️🍂 Perfecta para primavera y verano, llena de cascadas, bosques, praderas y siempre junto al rio Arazas y con el increíble Monte Perdido de fondo 😍 Quizás la ruta más completa de España 📍Valle Ordesa – Cascada Cola de Caballo (Huesca) 🅿️ El Parking cuando se llena hay que coger bus desde el pueblo de Torla-Ordesa (en verano siempre en bus: del 19 de junio al 20 de septiembre) 🚌 Bus desde Torla: 6€ por persona ida/vuelta y perros 2€ 🐺 🧒🏻 Ruta perfecta para ir con niños 🐶 Los perros tienen que ir atados, te recomiendo siempre tenerlo cubierto con un seguro para estar más tranquilo como @santevet_es que cubre hasta 90% de tus gastos veterinarios. Con nuestro código RUTAIDEAL2M tienes tus dos primeros meses reembolsados 🙌🏼 🥾 18km ida/vuelta y 500m de desnivel ⛰️ Unas 5-6h de recorrido 😍 Mejor época: Primavera ⚠️ Por favor, recoge tu basura y cuida de la naturaleza 🔐 Guarda y comparte esta pedazo de ruta Esta es la ruta de las rutas, una maravilla en toda regla ¡El camino hasta esta gigantesca cascada (Cola de Caballo) no se te olvidará en la vida! (Elegida como la mejor cascada del mundo por “The Guardian”) ❤️ ¡Que paisajes!🌲 ¿La has hecho alguna vez? publi #huesca

«El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el auténtico corazón de los Pirineos y uno de los primeros espacios naturales protegidos de Europa. El valle de Ordesa es el alma del parque. Recorrer sus senderos, fundiéndote con el entorno, es una experiencia que se quedará en tu recuerdo para siempre», detalla Turismo de Aragón.

Miles de personas visitan este espacio natural en cualquier época del año para contemplar maravillas como el Tozal del Mallo, la Cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso o el Bosque de las Hayas. A la entrada del valle de Ordesa se encuentra Torla, un pintoresco pueblo pirenaico que ofrece a los visitantes del parque todos los servicios necesarios para disfrutar de la estancia.

Las Gargantas de Escuaín, a las que se llega desde el pueblo homónimo, constituyen otro ejemplo de la fuerza de la naturaleza. Éste es el valle más pequeño de los cuatro que forman el parque nacional y, probablemente, el menos transitado, aunque su belleza lo convierte en una visita muy recomendable.

El valle de Pineta es un valle tranquilo y de gran belleza, con el característico perfil en forma de «U» de origen glaciar. Rodeado de crestas imponentes y laderas boscosas, termina frente a la muralla natural de las Tres Sorores: Monte Perdido, el Cilindro de Marboré y el Soum de Ramond, que superan los 3.000 metros de altitud.

Cola de Caballo

La ruta a la Cascada de la Cola de Caballo en Ordesa es uno de los senderos más emblemáticos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Este recorrido atraviesa espectaculares hayedos del Valle de Ordesa, rodeado de imponentes paredes rocosas y bosques centenarios.

A lo largo del sendero se pueden disfrutar de vistas impresionantes, riachuelos cristalinos y cascadas como la de la Cueva, el Estrecho o las Gradas de Soaso. Al final del recorrido, la Cascada de la Cola de Caballo ofrece una caída de agua espectacular, convirtiéndose en uno de los paisajes más representativos del Pirineo y en un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza en estado puro.

En total, entre la ida y la vuelta, el recorrido suma 18,75 kilómetros, siendo el punto más alto y final de la ida la cascada de la Cola de Caballo, situada a 1.814 metros de altitud. El sendero es amplio y está muy bien señalizado. Además, para quienes no deseen completar los 18 kilómetros, existe la posibilidad de disfrutar de otras cascadas y parajes naturales espectaculares recorriendo distancias más cortas.

En concreto, tras aproximadamente 45 minutos de caminata se llega a la cascada de Arripas, donde además hay una fuente. Unos 500 metros más adelante, aunque con mayor pendiente que los tramos anteriores, aparece un desvío muy recomendable que conduce al mirador desde el que se pueden contemplar las cascadas de La Cueva y El Estrecho. Estos miradores son naturales y ofrecen unas vistas impresionantes, ya que permiten apreciar cómo el agua, con el paso del tiempo, ha ido esculpiendo huecos y formas en la roca.