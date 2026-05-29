Esta ciudad europea se posiciona como la número 1 para mujeres que viajan solas

Hay experiencias que, según muchos psicólogos, deberían vivirse al menos una vez en la vida, y una de ellas es hacer un viaje en solitario. Aunque para muchas personas puede parecer desafiante e incluso intimidante, viajar solo se convierte en una oportunidad para exponerse y crecer personalmente. Salir de la zona de confort, enfrentarse a un país desconocido, resolver problemas lejos de casa o desenvolverse en un idioma diferente son situaciones que obligan a desarrollar autonomía, confianza y capacidad de adaptación.

Y si viajar ya implica ciertos retos cuando se hace en pareja o en grupo, hacerlo sola y aún más, siendo mujer, puede añadir un extra de complejidad, y es que todavía hay destinos cuyas culturas cosifican a la mujer.

La percepción de seguridad, determinadas actitudes culturales o incluso el acoso callejero pueden llegar a condicionar la experiencia de las viajeras, algo que se puede evitar con la simple elección del destino.

En este contexto, una ciudad europea acaba de posicionarse como la mejor del mundo para viajar sola.

Praga, la ciudad favorita para las mujeres que viajan solas

Según un estudio elaborado por la empresa especializada en artículos de viaje Eminent y publicado por Travel + Leisure, Praga ocupa el primer puesto entre las mejores ciudades del mundo para mujeres que viajan solas.

El informe analiza factores como la percepción de seguridad, la facilidad para desplazarse caminando, el nivel de inglés, el coste del transporte público, el alojamiento y el precio medio de la gastronomía. Y en prácticamente todos esos apartados, la capital checa destaca por encima de la media.

A ello se suma su diseño urbano, considerado muy accesible para recorrer a pie, y una elevada sensación de seguridad que convierte a la ciudad en una opción especialmente atractiva para mujeres que desean viajar con libertad y tranquilidad.

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Mucho más que una ciudad económica

Más allá de la seguridad y el coste, Praga lleva años consolidándose como una de las ciudades más espectaculares de Europa. Sus castillos, calles empedradas, puentes históricos y arquitectura medieval hacen que muchos la consideren una auténtica ciudad de cuento.

Con más de 4.900 atracciones turísticas, la capital checa ofrece una enorme variedad de planes para quienes viajan en solitario: desde visitas culturales hasta cafeterías, mercados, museos o paseos junto al río Moldava.

Las otras mejores ciudades del mundo para viajar sola

Tras Praga, el ranking sitúa en segunda posición a Quebec, en Canadá, gracias a sus elevados índices de seguridad y su facilidad para recorrer la ciudad caminando.

El Top 5 lo completan Singapur, Tokio y Lisboa, mientras que España logra colocar dos ciudades entre las ocho mejores del mundo para mujeres que viajan solas: Madrid y Sevilla.

Las 8 mejores ciudades para mujeres que viajan solas

Praga (República Checa) Quebec (Canadá) Singapur Tokio (Japón) Lisboa (Portugal) Ámsterdam (Países Bajos) Madrid (España) Sevilla (España)

Cada vez más mujeres se lanzan a descubrir el mundo sin compañía y los destinos empiezan a adaptarse a esta nueva forma de viajar.