Callejuelas de piedra y vistas únicas, el pueblo más surrealista de España es una villa medieval construida sobre un puente de piedra natural

La pequeña localidad de Puentedey, conocida también como «Puente de Dios», se ubica en el norte de la provincia de Burgos, en la comarca de Las Merindades, y en 2022, pasó a formar parte de la lista de «Los Pueblos Más Bonitos de España». Su caserío se organiza en torno a uno de los fenómenos naturales más singulares del territorio nacional, razón por la cual se considera el pueblo más surrealista de España: el puente excavado por el río Nela en una densa barrera de roca caliza, sobre el que se asientan el palacio de los Porres y la iglesia románica de San Pelayo, del siglo XI.

Gracias al magnífico entorno natural en el que se encuentra Puentedey, es posible realizar diversas rutas de senderismo, como la que conduce hasta la cascada de la Mea. Asimismo, cerca de la localidad se encuentra el Monumento Natural de Ojo Guareña, el conjunto de cuevas más extenso de la Península Ibérica.

Puentedey, el pueblo más surrealista de España

#merindades #burgosturismo #pueblosmasbonitosdeespaña #ojoguareña ♬ Einaudi: Divenire – Ludovico Einaudi @viajede10 🇪🇸 El pueblo más surrealista de España 📌 GUÁRDALO para tu escapada a Las Merindades, Burgos. Puentedey es de los pueblos más surrealistas de España, construido sobre un puente natural de roca esculpido por el río durante miles de años. Muy cerca se encuentra Ojo Guareña, uno de los complejos kársticos más grandes de Europa, con más de 110 km de galerías subterráneas, cuevas, pinturas rupestres y una ermita excavada en la montaña. Un rincón de Burgos que parece de otro mundo. 🏔️ 📍 Puentedey y Ojo Guareña, Las Merindades ‼️ Descubre lugares increíbles en @viajede10 #puentedey

«Ésta pequeña localidad de la comarca de las Merindades en Burgos, con poco más de 50 habitantes, se asienta sobre un puente de piedra natural, creado por el río Nela en los últimos 90 millones de años, aunque los vecinos hablaban de una construcción ideada por el mismo Dios, como reza su nombre: Puentedey. El bello conjunto medieval se construyo sobre el puente natural del rio Nela, que vecinos y visitantes llevan miles de años cruzándolo a pie, tras atravesar sus murallas medievales, por desgracias hoy desaparecidas.

Puentedey es un interesante conjunto urbano con casas solariegas y construcciones populares. Hay que destacar la iglesia de San Pelayo, construcción románica de una sola nave de piedra caliza que luce en la base de la bóveda una imposta decorada con ajedrezado, rombos y un tallo ondulante cobijando hojas. El elemento más interesante es la portada, donde se representa a un hombre armado con escudo y espada que se enfrenta con un reptil», detalla la Asociación de «Los Pueblos más Bonitos de España».

Ubicado en la comarca de Las Merindades, en Burgos, es uno de los pueblos más impresionantes y pintorescos de España. Su principal atractivo es su espectacular puente natural de roca, una formación geológica esculpida durante milenios por el río Nela. Este enclave combina historia, arquitectura tradicional y belleza natural en un entorno verdaderamente idílico.

Lugares de interés

Una de las principales características del municipio, y a la vez uno de sus mayores atractivos, es su emplazamiento sobre un gran puente natural de piedra de más de 15 metros de altura. Esta formación ha sido esculpida por la acción del río Nela, que ha ido erosionando la roca a lo largo de los siglos hasta dar lugar a este impresionante arco natural. Este puente, que en su origen fue interpretado por los primeros habitantes como una obra divina, recibió el nombre de «Puente de Dios», origen etimológico del nombre actual del lugar.

A pesar de su pequeño tamaño, el pueblo más surrealista de España también cuenta con un conjunto arquitectónico muy interesante, entre el que destaca la iglesia parroquial. Consagrada a San Pelayo, su origen exacto no se conoce con certeza, aunque ya existen referencias de su presencia en el siglo XI. En el tímpano de la portada se conserva un curioso relieve que representa a un guerrero armado con espada enfrentándose a una serpiente.

Mientras, el Palacio de Brizuela es un antiguo palacio-castillo construido entre los siglos XV y XVI por la familia Fernández Brizuela, que desempeñó importantes cargos al servicio de la monarquía castellana, llegando incluso a ocupar una alcaldía en Madrid. El conjunto presenta dos torres defensivas unidas por un cuerpo central, manteniendo en gran medida su estructura original y conservando algunas tallas de piedra labrada en la fachada.

Puentedey se encuentra muy cerca del Monumento Natural de Ojo Guareña, considerado la mayor red de cavidades de España y una de las más extensas del mundo, con una longitud estimada de alrededor de 110 kilómetros de galerías. Éste vasto sistema de cuevas se organiza en varios niveles, hasta seis en total, en cuyos estratos inferiores discurren los ríos Guareña y Trema, que han ido modelando el interior del macizo calizo a lo largo de millones de años.