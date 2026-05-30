Cuando las hormigas invaden las macetas del balcón, la solución es un simple polvo marrón

La presencia de hormigas en las macetas de balón es algo habitual de esta época del año en la que estos insectos acuden a este lugar de tu casa en busca de tierra, refugio o algo de comida. Esto en principio no puede ser grave, pero hay que prestar atención, ya que la presencia de hormigas en la maceta de tu casa es una alerta de la aparición de pulgones u otros parásitos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si en la maceta de tu balcón se cuela alguna hormiga.

Esto es un clásico de la primavera: sacar algunas macetas al balcón para darle tu toque de punch a este espacio de tu casa y que luzca bonito. Uno de los inconvenientes que pueden surgir cuando practicas el noble arte de criar una planta en los meses de verano es que aparezcan hormigas en esta maceta. Ya sea buscando acomodo en la tierra blanda o algo de comida con restos de plantas u otras sustancias azucaradas que las atraigan, estos insectos pueden aparecer en tus macetas y hay que tener cierta precaución.

En realidad, la aparición de hormigas en la maceta de tu casa no es señal de un problema grave, pero sí que hay que estar en alerta porque su presencia puede ser debido a la aparición de pulgas u otras especies que sí que te pueden crear un problema, especialmente si tienes mascotas en tu hogar. Así que si detectas esta aparición, tienes que acatar el problema desde el principio.

Las hormigas en la maceta del balcón

Que las hormigas visiten la maceta que está en tu balcón no es casualidad. En muchas ocasiones acuden a este lugar como refugio al sentirse confortables ante la tierra que habita en ella, por las altas temperaturas del interior o por algo más importante: por la melaza, que es una suntancia dulce y pegajosa, que está asociada a las pulgas. Esto es una fuente de alimento para las hormigas y esto hace que visiten una maceta, pudiendo incluso poner en peligro tu planta.

Así que, con el objetivo de evitar este conflicto, lo que hay que hacer es revisar asiduamente la maceta para mantenerla limpia, revisar la humedad de la tierra y tirar de un truco para evitar que las hormigas se alojen en tu maceta: la canela. Echando este polvo marrón a la maceta, evitarás que estos insectos aparezcan en el balcón de tu hogar y, lo más importante, evitarás que se reproduzcan estos pulgones, ya que en algunos casos las hormigas protegen a estos bichos para que sigan produciendo la melaza, que es fuente de alimento de las hormigas.

Así que, si quieres curarte en salud y decir adiós a las hormigas en las macetas de tu balcón durante este verano, un buen consejo es echar algo de canela a la tierra para que no aparezcan estos insectos. Esto te evitará un problema durante los meses de calor y más si tienes mascotas en casa, ya que pueden agarrar todas estas pulgas que se reproduzcan en la maceta.