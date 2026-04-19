Ni vinagre ni cebolla: el truco casero para eliminar las hormigas de casa y es seguro para niños y mascotas

Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas, es bastante habitual empezar a ver hormigas en casa. Aparecen casi sin avisar, sobre todo en cocinas, terrazas o cerca de ventanas, y en cuanto encuentran comida o una pequeña rendija, forman un camino que no dejan de repetir día tras día. Y es entonces cuando queremos probar remedios como el vinagre, o la cebolla que siempre se mencionan, pero lo cierto es que el mejor truco casero para eliminar las hormigas es otro, pero seguro que también tienes en tu despensa.

Es una situación muy común en esta época del año. Basta con dejar unas migas, algo dulce o incluso un resto mínimo de comida para que las hormigas aparezcan. Y cuando lo hacen, lo complicado no es ver una o dos, sino evitar que sigan entrando en grupo. En ese momento, lo más habitual es recurrir a remedios de siempre como los mencionados, pero el problema es que no siempre funcionan como esperamos, o dejan un olor bastante fuerte que termina siendo más molesto que las propias hormigas. Por eso, cada vez más gente busca alternativas sencillas, rápidas y que no impliquen usar productos químicos. Y ahí es donde entra un truco casero que sorprende por lo fácil que es aplicar y por lo bien que suele funcionar en estos casos para eliminar hormigas y que no es otro que la canela.

El truco casero para eliminar las hormigas

La canela parecer poca cosa, pero tiene un efecto bastante claro sobre las hormigas. Estos insectos se orientan principalmente por el olor y dejan un rastro químico que otras siguen. Cuando aparece la canela, ese rastro se rompe o deja de ser reconocible para ellas. El resultado es que se desorientan y dejan de seguir el camino que habían marcado.

La forma de usarla es muy sencilla. Basta con espolvorear canela en los puntos donde sueles verlas, ya sea lo largo de su recorrido habitual, en esquinas, rodapiés o juntas del suelo o también cerca de ventanas, puertas o pequeñas grietas Y, sobre todo, en el punto exacto por donde entran. Si consigues localizar ese acceso, el efecto se nota mucho antes.

En poco tiempo, lo normal es que empiecen a desviarse. No desaparecen de inmediato, pero dejan de insistir por ese mismo camino, que al final es lo que interesa.

Qué hacer si cambian de ruta

Aquí hay que tener en cuenta algo importante: las hormigas no se rinden fácilmente. Si encuentran otra forma de entrar, lo van a intentar. Por eso, este truco casero para eliminar hormigas funciona mejor si se mantiene durante varios día, de modo que es algo de aplicar una vez y olvidarse.

Y si ves que empiezan a aparecer por otro sitio, hay que repetir el proceso en ese nuevo punto. Es una especie de juego de rutas en el que tú vas cerrando los accesos poco a poco. Con el paso de los días, lo habitual es que dejen de encontrar un camino fácil hacia el interior de la casa y acaben desapareciendo.

Por qué la canela es una opción segura en casa

Uno de los motivos por los que este truco casero es tan bueno para eliminar hormigas y se está utilizando tanto es porque no implica el uso de productos químicos. Esto lo convierte en una alternativa bastante cómoda en hogares donde hay niños o mascotas, ya que no deja residuos peligrosos ni obliga a ventilar durante horas.

Además, es un producto que casi todo el mundo tiene en casa. No hace falta comprar nada específico ni preparar mezclas complicadas. Se aplica directamente y listo. Eso sí, hay un pequeño detalle que conviene tener en cuenta. Aunque la canela no es tóxica como tal, en grandes cantidades puede causar molestias en algunos animales, sobre todo en perros si la ingieren. Por eso, lo más recomendable es aplicarla en zonas donde no tengan acceso directo o vigilar que no la laman.

Un truco sencillo para el día a día en primavera

Frente a otros remedios más conocidos, la canela tiene una ventaja clara y es que no deja olores fuertes ni desagradables. Y eso, cuando el problema se repite varios días seguidos, se agradece bastante. Además, no requiere tiempo ni preparación. Es uno de esos trucos que puedes aplicar en un momento, sin complicarte demasiado y sin tener que cambiar rutinas en casa.

También es útil combinarlo con algo básico: mantener limpias las superficies y evitar restos de comida visibles. Porque, al final, si no hay nada que les atraiga, es más fácil que dejen de insistir.

Al final, cuando aparecen hormigas en casa, lo que se busca es una solución práctica, que funcione y que no genere más problemas de los que ya hay. La canela no las elimina directamente, pero sí consigue algo importante: cortar el camino que siguen una y otra vez. Y en muchos casos, con eso es suficiente para que dejen de entrar. En plena primavera, cuando su actividad aumenta, tener este tipo de recurso a mano puede ser más útil de lo que parece.