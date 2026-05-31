Poco nuboso con intervalos de nubes altas y brumas matinales en zonas elevadas marcan el clima de hoy, 31 de mayo de 2026, en toda la provincia de Bilbao. Las temperaturas descenderán ligeramente, mientras el viento soplará de forma suave, especialmente en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido al atardecer

En Bilbao, este 29 de octubre, el cielo se despereza lentamente bajo un manto de nubes que dan forma a la jornada. Con temperaturas que comenzarán en un fresco ambiente de 13 grados, se espera que suban hasta los 23 por la tarde. La brisa será suave, con un viento del oeste soplando a unos 10 km/h, lo que afortunadamente no traerá consigo un riesgo significativo de lluvia en la mañana ni en la tarde-noche, ofreciendo un respiro a quienes anhelen disfrutar de un paseo al aire libre.

A medida que el día avance, la sensación térmica podrá estar en sintonía con el calor del sol, alcanzando los 23 grados, aunque el aire se sentirá ligeramente cargado por una humedad que superará el 90%. Ya por la tarde, la luz del sol se despedirá a las 21:43, cerrando un día placentero que, sin lugar a dudas, invitará a disfrutar cada minuto, aprovechando los momentos de calma y calidez que la ciudad tiene para ofrecer.

Brisa fresca y nubes inestables en Baracaldo

La brisa fresca y ligera que se siente al despertar en Baracaldo anticipa un día marcado por la inestabilidad. Las nubes grises cubren el cielo, dejando entrever que la jornada podría traer consigo sorpresas meteorológicas inesperadas. Así, la mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados y un viento suave que poco a poco irá intensificándose.

A medida que avanza la tarde, el ambiente se tornará más agobiante, con un aumento notable de la humedad y rachas de viento que alcanzarán hasta 30 km/h. El termómetro ascenderá a 22 grados, pero la sensación térmica podría caer hasta los 14, lo que sugiere un contraste incómodo. Será prudente salir con paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad, ya que el tiempo puede jugar una mala pasada.

Guecho: ambiente fresco y soleado hoy

Este día en Guecho comienza con un ambiente fresco, con temperaturas mínimas en torno a los 14°C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el sol saldrá a las 06:35, lo que brindará unas agradables horas de luz y se espera que la temperatura alcance los 15°C. El viento, con una velocidad media de 10 km/h y rachas que pueden llegar a 9 km/h, será ligero, lo que facilitará una sensación térmica confortable.

En la tarde, la temperatura subirá hasta los 20°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. La humedad, que alcanzará un 90% en su punto máximo, podría generar un ambiente algo pesado. Sin embargo, no se prevé lluvia en todo el día, con un cielo que continuará brindando un respiro de luz hasta su ocaso a las 21:44. Una jornada ideal para disfrutar del aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisa fresca

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, alcanzando hasta 21 grados. La brisa del noreste soplará suavemente, lo que aportará una frescura reconfortante a la jornada, sin probabilidades de lluvia.

Un ambiente perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocupaciones. Aprovecha para salir y disfrutar de un momento de calma en esta hermosa jornada.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

Las primeras horas del día en Basauri se presentan con cielos despejados y una temperatura suave que ronda los 15°C, creando un ambiente ideal para comenzar la jornada. A medida que avanza la mañana, el sol irá ganando fuerza y la sensación térmica se elevará hasta alcanzar los 23°C por la tarde, lo que se traduce en un día muy agradable.

La tarde se mantendrá soleada, perfecta para salir y disfrutar del aire libre sin preocupación de lluvia. Con vientos suaves de dirección norte, es recomendable llevar ropa ligera pero también una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche. ¡Aprovechemos este espléndido tiempo!