El río más corto de España está en Cantabria: mide solo 38 km y nace en la cascada más alta de la región

España tiene más de 1.800 ríos catalogados, pero solo uno ostenta el título del río más corto de España. La geografía, a diferencia de lo que suele ocurrir con los récords de altura o longitud, no lo menciona a menudo en los manuales de divulgación como al Ebro. Sin embargo, está ahí, en la cornisa cantábrica, con sus kilómetros contados y una historia que vale la pena conocer.

El río en cuestión no discurre por ninguna gran llanura ni atraviesa zonas áridas del interior. Su entorno es completamente distinto: goza de montañas, valles profundos, bosques de hayas y castaños. Y antes incluso de que las aguas ganen caudal, hay una imagen que pocos olvidan: una cascada que cae desde lo alto de una pared de roca y marca el comienzo de todo.

¿Cuál es el río más corto de España y en qué zona de Cantabria se encuentra?

El río más corto de España es el Asón. Este nace en el Portillo del Asón, en el municipio de Soba, y desemboca en la bahía de Santoña a través del estuario de Limpias, cerca de Colindres.

Entre ese punto y el mar, recorre apenas 38 kilómetros (una distancia que un coche cubre en media hora) atravesando trece municipios de la franja oriental de Cantabria, entre ellos Arredondo, Ruesga, Ramales de la Victoria, Ampuero y Limpias.

Sus principales afluentes son los ríos Bustablado, Gándara, Carranza y Vallino, que van engrosando un caudal medio de casi 22 metros cúbicos por segundo. La cuenca total del Asón supera los 550 kilómetros cuadrados.

Su brevedad no le quita influencia: el río articula una serie de valles estrechos y cañones que forman el esqueleto geográfico de una comarca entera.

La Cascada de Cailagua: 70 metros de caída y el nacimiento más alto de Cantabria

El origen del Asón no es un simple manantial entre rocas. El río nace en la Cascada de Cailagua, también llamada cascada del Asón, una monumental caída de agua de 70 metros que brota de una cueva kárstica en la ladera de una montaña del Parque Natural de los Collados del Asón.

Es la cascada más alta de Cantabria y uno de los nacimientos fluviales más fotografiados del norte de España.

El agua que forma esta cascada viene de un sistema de cavidades subterráneas que actúa como filtro natural. En primavera, cuando se funden las nieves de los puertos de montaña, el caudal alcanza su punto máximo y la caída produce una nube de vapor visible desde lejos.

En verano el flujo puede reducirse a un hilo. Dicho esto, los mejores momentos para visitarla entonces son la primavera y el otoño, cuando el agua lleva fuerza y el bosque muestra sus mejores colores.

La ruta al nacimiento del río Asón: 7 kilómetros de bosque entre helechos, hayas y castaños

Llegar al nacimiento del Asón no requiere experiencia en montaña. La ruta parte desde Las Casucas del Asón, en el pueblo de Asón, accesible por la carretera CA-265 desde Arredondo (a poco más de una hora de Santander).

El recorrido es de 7 kilómetros de ida y vuelta con un desnivel de 200 metros; el tiempo estimado ronda las tres horas y el camino está bien señalizado con marcas blancas y amarillas.

El sendero atraviesa un bosque de ribera con helechos, encinas, hayas y castaños. En el tramo final, más pronunciado, hay que cruzar el propio río sobre piedras de paso.

Como frutilla del postre, desde la base de la cascada hay dos miradores que permiten ver la caída de frente. La ruta es apta para familias en condiciones normales, aunque cuidado, el terreno se vuelve resbaladizo con lluvia.

Los increíbles parques naturales para visitar cerca del río más corto de España

El Asón nace dentro del Parque Natural de los Collados del Asón y muere en uno de los humedales más importantes de España: las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, declaradas Reserva Natural y catalogadas como zona Ramsar por su relevancia para las aves migratorias.

Entre el nacimiento y la desembocadura, el río cambia por completo: pasa de torrente de montaña a curso tranquilo que bordea pueblos y vegas hasta convertirse en estuario.

El tramo final, en el municipio de Colindres, está integrado en una red de espacios protegidos que alberga colonias de espátulas, garzas y limícolas.

Que un río de apenas 38 kilómetros conecte un circo kárstico de montaña con una reserva de aves de importancia internacional dice bastante de lo que cabe en un recorrido tan corto.