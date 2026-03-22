La ciencia española sigue en racha: crean un método revolucionario para recoger y conservar muestras de los ríos

Para la ciencia ambiental, analizar constantemente los ríos es una tarea que sirve de herramienta para comprender el funcionamiento de los ecosistemas y su respuesta ante cambios profundos, como la presencia de plagas. A pesar de la relevancia de este procedimiento, las limitaciones logísticas han condicionado durante años la obtención de datos fiables.

Y esto, casi siempre ocurre especialmente en zonas alejadas o de difícil acceso. Frente a este contexto, una serie de investigaciones españolas han buscado arduamente soluciones que permitan ampliar el alcance de los estudios sin comprometer la calidad de la información recogida en los ríos.

La ciencia española, clave para el avance en los estudios de los ríos y sus muestras

Como se mencionó previamente, las ciencias ambientales se sustentan en la recopilación de datos, aunque obtenerlos no siempre resulta sencillo. En numerosos ecosistemas, las condiciones del entorno o la lejanía de los puntos de muestreo dificultan el análisis inmediato de las muestras.

En este escenario, un equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), junto al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) y la Universidad Rey Juan Carlos, ha desarrollado una alternativa viable.

El estudio, publicado en la revista Freshwater Biology, demuestra que las muestras de sedimentos de ríos pueden conservarse mediante secado al aire o congelación sin perder información relevante sobre la actividad microbiana.

Este enfoque permite analizar los datos incluso semanas después de su recogida, lo que supone un cambio en la forma de abordar el trabajo de campo.

¿Cómo se conservan las muestras de ríos sin perder información, según el hallazgo?

El nuevo método propuesto por científicos españoles se centra en dos técnicas principales:

Secado al aire a temperatura ambiente.

Congelación a -20 °C.

Ambos procedimientos permiten estimar la actividad enzimática de los sedimentos con un nivel de fiabilidad elevado. Las enzimas desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas, ya que intervienen en procesos como la descomposición de materia orgánica y la liberación de nutrientes esenciales.

Hasta ahora, estas mediciones debían realizarse en un plazo aproximado de 24 horas tras la recogida de las muestras. Esta exigencia limitaba el estudio de ríos en zonas remotas. La investigadora Rebeca Arias-Real explica: «Dado que estamos en un escenario donde esos cambios se suceden cada vez con más virulencia y rapidez, aumentar nuestra capacidad de análisis es vital».

Poniendolo a prueba: los resultados del análisis en ríos del sur de España

El equipo científico examinó sedimentos procedentes de diez arroyos del sur peninsular, tanto en fases con agua como en periodos secos. Para ello, aplicaron tres tratamientos distintos:

Análisis inmediato.

Congelación.

Secado al aire.

Los resultados evidencian que el secado al aire introduce menos variaciones que la congelación en la medición de la actividad enzimática, especialmente en condiciones húmedas. No obstante, cabe aclarar que ambos métodos permiten identificar correctamente los patrones ecológicos vinculados a cambios hidrológicos en los ríos.

Según Cayetano Gutiérrez-Cánovas, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, «estos resultados demuestran que las muestras pueden conservarse de forma sencilla sin comprometer la información ecológica que aportan».

El impacto de este descubrimiento español en el estudio global de los ecosistemas fluviales

La ciencia española ha abierto con este hallazgo nuevas posibilidades para la investigación de los ríos a gran escala. La posibilidad de conservar muestras sin necesidad de analizarlas inmediatamente facilita el estudio de ecosistemas complejos, como las ramblas mediterráneas, que alternan fases acuáticas y terrestres.

Además, el trabajo permite ampliar el análisis de procesos microbianos relacionados con los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo.

Por último, Manuel Delgado Baquerizo, investigador del IRNAS-CSIC, señala: «Entender la distribución regional y global de procesos microbianos tan importante como el reciclaje de la materia orgánica es fundamental para poder conservar nuestros ecosistemas».