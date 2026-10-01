El truco del capitán de un crucero para mejorar la experiencia en el barco si tu camarote es interior y no tiene vistas al mar: «Se siente más conectado»

Los puertos de interés general de España registraron 9,22 millones de pasajeros de crucero durante los ocho primeros meses de 2026, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de Puertos del Estado. Este aumento se traduce en cerca de 305.000 cruceristas más que los 8,92 millones contabilizados entre enero y agosto del año anterior. El resultado acumulado se vio impulsado por la evolución registrada en agosto. En ese mes, los puertos españoles recibieron 1,51 millones de pasajeros de crucero, frente a los 1,33 millones alcanzados en agosto de 2025. El dato supone un crecimiento interanual cercano al 13%.

Barcelona continúa siendo el principal puerto español en número de cruceristas. La Autoridad Portuaria de Barcelona sumó 2,42 millones de pasajeros de crucero hasta agosto, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de todo el tráfico registrado por el conjunto del sistema portuario estatal. Baleares ocupa la segunda posición dentro del mercado nacional de cruceros, con más de 1,6 millones de pasajeros acumulados durante los ocho primeros meses del año. Por su parte, los puertos andaluces sumaron 810.892 pasajeros de crucero hasta agosto, frente a los 717.610 registrados en el mismo periodo de 2025. La cifra supone un incremento del 13% interanual, un crecimiento superior al 3,4% alcanzado por el conjunto de los puertos españoles. Andalucía representa así alrededor del 8,8% del tráfico nacional de pasajeros de crucero.

Cómo mejorar un camarote interior en un barco

Por lo general, existen cuatro tipos de camarotes entre los que podemos elegir al viajar en un crucero: interiores, exteriores, con balcón y suites.

Los camarotes interiores suelen ser los menos solicitados porque no tienen ventanas. Sin embargo, ofrecen todas las comodidades necesarias para disfrutar del viaje y presentan algunas ventajas frente a otras categorías. Las navieras utilizan diferentes recursos para hacer que estos espacios resulten más amplios y agradables. Entre ellos se encuentran las cortinas que imitan una ventana, los espejos estratégicamente colocados o, en algunos barcos, las conocidas «ventanas virtuales», que muestran imágenes del exterior. Además, muchos camarotes interiores están situados en zonas centrales del barco, donde se percibe menos el movimiento, algo que puede resultar interesante para quienes son propensos a marearse.

Los camarotes exteriores presentan una distribución similar a los interiores, cuentan con una ventana o de un ojo de buey que permite recibir luz natural y contemplar el mar. Habitualmente, estas ventanas están fabricadas con vidrio grueso y permanecen cerradas.

Los camarotes con balcón ofrecen un espacio privado al aire libre, lo que permite sentir la brisa del mar, contemplar el paisaje desde la propia habitación o simplemente sentarse a descansar mientras el barco navega.

Finalmente, las suites son los camarotes más exclusivos de un crucero. Ofrecen más espacio y servicios adicionales y, pependiendo del barco y de la categoría concreta, pueden incluir incluir zonas de estar independientes, bañeras de hidromasaje, espacios de comedor e incluso otras comodidades exclusivas.

Daniela Gargiulo es capitana de personal en el Carnival Adventure, con sede en Sídney. La marinera italiana ocupa el segundo puesto de responsabilidad en el puente de mando, y es la primera mujer de la compañía en alcanzar este puesto. Después de más de una década trabajando para la compañía, ha acumulado una amplia experiencia a bordo y conoce algunos trucos que pueden resultar útiles a los pasajeros.

Uno de ellos está relacionado con los camarotes interiores, especialmente para quienes quieren ahorrar en el precio del crucero sin renunciar a disfrutar de las vistas exteriores. «Si se encuentran en un camarote interior, enciendan el televisor de la habitación para ver las cámaras del barco en directo, que les darán una vista privilegiada de hacia dónde nos dirigimos», declaró a nine.com.au.

Por su parte, Katrina y Kev Middleton les gustan tanto los cruceros que los han convertido en su lugar de trabajo y de residencia. «Si vas a hacer un crucero corto, ahorra dinero y reserva un camarote interior o con vistas al mar. Los interiores son una forma estupenda de hacer que un crucero sea más asequible, y hemos dormido de maravilla en ellos porque son oscuros y frescos», comentó Katrina.

Daniela también advierte de una situación que muchos pasajeros pasan por alto. Aunque un crucero por el Pacífico Sur pueda asociarse con temperaturas agradables y días soleados, las condiciones pueden cambiar, especialmente durante la noche. «La gente suele olvidarse de llevar una chaqueta porque puede refrescar un poco en cubierta por las noches, incluso si estamos navegando por el Pacífico Sur», aconsejó.

Asimismo, recomienda descargar la aplicación de la compañía antes de embarcar. Estas aplicaciones suelen reunir información útil sobre actividades, horarios y otros servicios disponibles durante el viaje. Por último, Daniela anima a los pasajeros a aprovechar las actividades que ofrece el barco. «A veces, los visitantes tienen miedo de salir de su zona de confort, cuando en realidad pueden pasarlo en grande con el juego de preguntas y respuestas, el karaoke o la tirolina si no tienen miedo de intentarlo», dijo.