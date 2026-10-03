Se derrumba un bar en La Rioja: había 50 personas dentro y hay, al menos, 11 heridos

El derrumbe de un bar durante esta madrugada en la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra ha dejado, al menos, 11 personas heridas. Seis de ellas han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, dos al centro de salud de Haro y el resto, de carácter leve, han recibido asistencia en el lugar del suceso.

Todo ocurrió sobre las cinco y media de la madrugada, cuando la Delegación del Gobierno de La Rioja ha recibido el aviso de que entre 25 y 30 personas habían quedado atrapadas entre los escombros del derrumbe de un bar y no podían salir del recinto. En total había unas 50 personas.

La Guardia Civil de La Rioja ha publicado un comunicado para informar sobre el suceso y ha desvelado que, según las primeras investigaciones, todo se habría desencadenado con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

Inmediatamente tras recibir el aviso, cuatro patrullas de la Guardia Civil se han desplazado al lugar de los hechos para asistir a las personas afectadas, asegurar el perímetro, garantizar la seguridad ciudadana y coordinarse de forma directa con los servicios de emergencia.

Los bomberos han realizado tareas urgentes de apuntalamiento del establecimiento y minuciosos trabajos de inspección y búsqueda para descartar la presencia de más personas atrapadas en el interior. La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las causas exactas que han motivado el colapso estructural del inmueble.