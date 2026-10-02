Peligro mortal en el centro de Palma: jóvenes magrebíes se la juegan al intentar okupar un edificio en ruinas con riesgo de derrumbe

Los residentes de la calle Hostal d’en Bauló, situada en pleno centro de la ciudad de Palma, han alzado la voz para denunciar una situación que consideran insostenible y de elevado peligro. Según explican los propios vecinos de la zona, se están produciendo continuas entradas no autorizadas a un inmueble que permanece tapiado y que presenta un evidente riesgo de derrumbe.

La preocupación entre el vecindario ha ido en aumento al comprobar la temeridad con la que algunas personas intentan okupar la propiedad. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, los ocupantes, jóvenes de origen magrebí, llegan a escalar por los balcones de la fachada para poder adentrarse en la estructura inestable, tal y como se puede ver en el vídeo difundido por FibwiTV.

Esta conducta supone un grave riesgo tanto para la integridad física de quienes entran al inmueble como para la de los peatones y residentes que transitan a diario por esta vía del casco antiguo.

Ante la gravedad de los hechos, los residentes aseguran haber avisado en reiteradas ocasiones a las fuerzas de seguridad y a las autoridades locales. Sin embargo, afirman que las incursiones no han cesado, por lo que reclaman medidas urgentes e inmediatas para impedir de forma definitiva el paso al edificio. Entre sus peticiones principales se encuentra el refuerzo del tapiado, así como un incremento sustancial de la seguridad y la vigilancia policial en las inmediaciones de la calle Hostal d’en Bauló.

El temor a que la estructura del edificio ceda o a que se produzca un accidente grave dentro del recinto mantiene en vilo a toda la comunidad vecinal. La inquietud es cada vez mayor y las familias de la zona insisten en que es fundamental articular soluciones eficaces de manera prioritaria, antes de que la inacción provoque un desenlace trágico o haya que lamentar una desgracia.