Ibiza blindará con una red de videovigilancia inteligente las principales entradas a la ciudad para tener un mayor control de la movilidad

Ibiza blindará con una red de videovigilancia inteligente las principales entradas a la ciudad. Cada punto de videovigilancia estará compuesto por una cámara de alta resolución para captación de imágenes, un sistema de alimentación fotovoltaica autónoma con batería de acumulación integrada, un sistema de comunicaciones mediante router 5G y un nodo IA para el tratamiento y gestión de las imágenes captadas.

El Ayuntamiento que lidera el alcalde del PP, Rafa Triguero, ha sacado a concurso por un montante de 380.000 euros la modernización y digitalización de los servicios urbanos mediante la implantación de soluciones smart city tanto en el alumbrado público como en el tráfico, orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión municipal, la sostenibilidad y la calidad de vida de sus ciudadanos.

En lo relativo a la parte del proyecto correspondiente al sistema de videovigilancia, se prevé la instalación de un total de 10 puntos autónomos de control de tráfico en los principales accesos al municipio y otras zonas de interés estratégico, cada uno de ellos compuesto por cámara de alta resolución, sistema de alimentación fotovoltaica autónoma, batería de acumulación, router 5G para comunicaciones y modo IA para el tratamiento de imágenes.

Los dispositivos estarán conectados a una plataforma de gestión y permitirán su supervisión remota. Al funcionar mediante sistemas fotovoltaicos autónomos, podrán implantarse además sin depender necesariamente de una conexión permanente a la red eléctrica.

La actuación permitirá al Ayuntamiento disponer de nuevas herramientas tecnológicas para conocer mejor el funcionamiento de la movilidad, mejorar la capacidad de supervisión del tráfico y avanzar hacia una gestión municipal basada cada vez más en información y datos.

Las líneas de cámaras contarán con tecnología de videoanalíticos de última generación para mejorar la detección, el seguimiento y la clasificación de objetos, la detección de actividades inusuales, la tecnología de reconocimiento facial y garantizar que los eventos críticos no pasen desapercibidos.

Estas capacidades avanzadas ayudarán a proporcionar información detallada sobre lo que sucede en cada sitio para que se puedan detectar eventos de seguridad potencialmente críticos más rápido y tomar medidas de respuesta.

La totalidad de los equipos se instalará sobre soportes adecuados para exterior, incorporando los elementos de fijación, cableado, cajas de conexión y protecciones necesarias para garantizar la correcta explotación de la instalación.

Las cámaras y equipos de red previstos deben disponer de conectividad IP estándar, permitiendo que, en caso de que en un futuro se disponga de red de fibra óptica en los emplazamientos, pueda eliminarse la dependencia de las comunicaciones móviles y conectarse el sistema directamente a la red cableada.

Este caso de aplicación de inteligencia artificial se centra en detectar en primera instancia vehículos y, en posteriores etapas, sus características aparentes mediante redes neuronales convolucionales (CNN), para extraer y analizar metadatos relacionados con la circulación.

Este sistema se despliega en tres etapas principales: la detección del vehículo, la detección de la matrícula y su lectura y la clasificación de las propiedades de apariencia del vehículo.

Las cámaras se instalarán en las avenidas Pere Matutes Noguera, Sant Jordi, Sant Josep de sa Talaia, Sant Joan de Labritja, rotondas de las calles Jondal, Corona, la de la E-10 con la avenida de Sant Antoni de Portmany, en el cruce de la calle Pedro Lafayo con Mestre Joaquim Gadea y en las calles alcalde Bartomeu Rosselló Sala y de Ses Feixes.

En lo relativo a la parte del proyecto correspondiente al alumbrado, se prevé la sustitución de un total de 509 luminarias existentes, tanto de descarga como de tecnología LED antigua, por nuevas luminarias de tecnología LED de alta eficiencia.