Pánico frente a la cárcel de Palma: interceptados cinco hombres con chalecos tácticos, pistolas y porras en un Mercedes

Máxima tensión en los alrededores de la cárcel de Palma después de que cinco hombres fueran interceptados cuando se encontraban en la zona a bordo de un Mercedes gris y equipados con chalecos tácticos, armas simuladas y material de apariencia policial. La escena provocó la intervención de varias patrullas después de que un agente de la Policía Nacional fuera de servicio detectara los movimientos del grupo y diera la voz de alarma.

La situación, por su apariencia, podía hacer pensar inicialmente en algo mucho más grave. Los cinco individuos se desplazaban por las inmediaciones del antiguo recinto penitenciario con una indumentaria y un equipamiento que ofrecían una imagen claramente táctica. Pistolas de fogueo, chalecos y otros elementos de apariencia policial formaban parte del material que transportaban.

El agente, que se encontraba fuera de servicio, observó la escena y decidió comunicar inmediatamente lo que estaba ocurriendo. La alerta provocó el desplazamiento de varias patrullas policiales hasta la zona de la antigua prisión de Palma para identificar a los individuos y comprobar el material que llevaban consigo.

Al llegar los agentes, se procedió a controlar e identificar a los ocupantes del vehículo. Durante el registro fueron localizadas armas de fuego simuladas y pistolas de fogueo, además de chalecos tácticos, defensas y otros elementos de apariencia policial o militar.

Aunque no se trataba de armas de fuego reales, su aspecto podía generar una importante alarma entre las personas que se encontraran en la vía pública. La presencia de individuos equipados de esa manera junto a un antiguo recinto penitenciario convirtió la escena en una situación especialmente llamativa. Y fue entonces cuando apareció la explicación de los cinco hombres.

Los implicados aseguraron a los agentes que todo formaba parte de un supuesto rodaje de moda o vídeo promocional para una marca de camisetas. Según su versión, los chalecos, las armas simuladas y el resto del material formarían parte del atrezo utilizado para la grabación.

La explicación no evitó que los agentes realizaran las comprobaciones correspondientes. Durante las identificaciones, los investigadores comprobaron además que varios de los hombres contaban con antecedentes y que existían referencias anteriores que los vinculaban con el entorno de la antigua prisión de Palma. Entre los datos que llamaron la atención de los investigadores figuraban incluso antiguos domicilios relacionados con esta zona.

Esta circunstancia añadió todavía más interrogantes a una intervención que ya había comenzado de forma poco habitual. ¿Por qué acudir precisamente a las inmediaciones de la antigua cárcel? ¿Por qué utilizar chalecos tácticos, material de apariencia policial y armas simuladas? ¿Y hasta qué punto respondía todo aquello a un auténtico rodaje publicitario?

Son algunas de las cuestiones que deberán aclararse durante las actuaciones policiales. La intervención evitó que la presencia del grupo pudiera derivar en una situación de mayor alarma. Los agentes decomisaron el material simulado y procedieron con las actuaciones correspondientes respecto a los cinco identificados.

La Policía investiga ahora las circunstancias que rodearon el episodio y la finalidad real del desplazamiento. La versión ofrecida por los implicados, que aseguraron estar realizando un supuesto rodaje para una marca de camisetas, tendrá que ser contrastada con el resto de elementos recopilados durante la intervención.

El episodio ha vuelto a poner el foco sobre la antigua cárcel de Palma, un recinto especialmente reconocible de la capital balear, después de una escena que durante unos momentos pudo parecer sacada de una película de acción: un Mercedes gris, cinco hombres equipados con chalecos tácticos, armas simuladas y material policial, y varias patrullas desplazándose al lugar tras la alerta de un agente fuera de servicio.

Los cinco implicados fueron propuestos para las actuaciones administrativas correspondientes por los hechos, mientras continúan las comprobaciones sobre sus antecedentes, el material intervenido y las circunstancias que rodearon su presencia en las inmediaciones del antiguo recinto penitenciario.