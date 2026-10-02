Imágenes escalofriantes: un clan de ladrones tirotea a dos guardias civiles que les seguían en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres por intentar matar a tiros a dos guardias civiles esta noche en el barrio de Can Parellada de Terrassa (Barcelona). En el tiroteo han resultado heridos dos agentes que seguían la pista de una banda de teloneros, ladrones que asaltan camiones en las autopistas. Un vecino grabó las impactantes imágenes de la emboscada a los guardias civiles y el fuerte tiroteo entre los ladrones y los agentes.

Los hechos se produjeron sobre las diez de la noche en la calle Europa, cuando cuatro hombres rodearon a los dos guardias civiles y dispararon contra ellos para luego rematarles a golpes.

Uno de los agentes heridos recibió cuatro impactos de bala, mientras otro de ellos recibió uno. Fue uno de los heridos quien alertó a los servicios de emergencia mientras atendía al otro. Uno de ellos fue trasladado al hospital Parc Taulí de Sabadell y otro, a la Mútua de Terrassa.

Un vecino grabó el fuerte tiroteo

Las imágenes grabadas por un vecino de la zona son escalofriantes. En ellas se ve cómo los guardias civiles vestidos de paisano apuntan con sus armas a los delincuentes y les gritan que se rindan. A su vez, los ladrones apuntan a los guardias con sus pistolas.

La escena es de máxima tensión, con unos y otros apuntándose con sus armas y gritando al grupo contrario que tire sus pistolas al suelo, cuando un cuarto delincuente ataca por la espalda a los guardias civiles disparándoles con una escopeta casi a quemarropa.

«Quieto o te enterramos»

En ese momento se desata un tiroteo con más de una decena de disparos que acaba con los dos guardias heridos. Uno consigue escapar, pero los delincuentes atacan en manada al otro guardia que está en el suelo herido de varios balazos. El agente grita que es policía, que es guardia civil, pero a los delincuentes les da igual, le piden que le enseñe la placa mientras le amenazan de muerte y le dan una paliza que le deja sin sentido: «Quédate ahí quieto o te enterramos».

La escena brutal, acaba cuando los delincuentes piden ayuda a sus familiares del clan a los que piden que les faciliten una furgoneta para escapar del lugar con sus armas.

Paralelamente, en una calle cercana, el otro guardia, herido de bala en una pierna, pide ayuda a los viandantes y conductores. Se identifica como guardia civil, cojea herido por los disparos, pero durante muchos minutos nadie se presta a ayudarle.

Finalmente, ambos guardias han sido trasladados al hospital donde han recibido atención urgente y están fuera de peligro.