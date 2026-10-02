Roberta, chef italiana, deja a todos con la boca abierta: «En Italia, la pizza peperoni no existe»

Pedir una pizza de peperoni en Italia es uno de los errores más habituales entre los turistas que visitan el país. Aunque en muchos lugares del mundo este nombre se asocia a una pizza con salami picante, la realidad es muy diferente dentro de las fronteras italianas.

La chef Roberta ha vuelto a poner el foco sobre esta confusión lingüística y gastronómica que cada año sorprende a miles de viajeros.

El motivo es sencillo: la pizza de peperoni, tal y como se conoce internacionalmente, no forma parte de la tradición culinaria italiana. De hecho, el término que utilizan muchos turistas tiene un significado completamente distinto en Italia.

Por qué no existe la pizza de pepperoni en Italia

La explicación está en el idioma. Según explica la chef Roberta en uno de sus vídeos publicados en TikTok (@chefrobertaofficial), la palabra «peperoni» no forma parte del vocabulario gastronómico italiano para referirse a un embutido. En cambio, este término italiano significa simplemente «pimientos».

La popularización de la pizza de peperoni en Estados Unidos y su posterior expansión internacional hizo que muchos consumidores asumieran que se trataba de una receta tradicional italiana, cuando en realidad es una adaptación nacida fuera del país.

Por ello, los expertos en gastronomía italiana insisten en que quienes quieran disfrutar de una experiencia auténtica deben dejar a un lado los nombres popularizados por las cadenas de comida rápida y apostar por las recetas tradicionales que forman parte de la gastronomía italiana.

Qué ocurre si pides una pizza de peperoni en un restaurante italiano

La sorpresa llega cuando un turista pide una pizza de pepperoni en un restaurante italiano. Lo más habitual es que el camarero interprete el pedido literalmente y sirva una pizza cubierta con pimientos.

La alternativa correcta para quienes buscan una pizza con un toque picante es la pizza Diavola, una de las recetas más populares de la gastronomía italiana. Esta elaboración combina salsa de tomate, mozzarella y un embutido picante que aporta intensidad sin alterar el equilibrio de sabores característico de la cocina italiana.

La pizza Diavola: la auténtica opción para los amantes del picante

La pizza Diavola representa la versión italiana que muchos turistas creen encontrar bajo el nombre de peperoni. Su éxito no depende únicamente del embutido, sino también de una elaboración muy cuidada y de una masa trabajada con precisión.

Algunos establecimientos especializados utilizan la técnica de la pala romana, que permite conseguir una masa especialmente crujiente por fuera y ligera en el interior.

El proceso de cocción, según el método de la chef Roberta, también sigue unos tiempos muy concretos: primero se hornea la base con la salsa de tomate durante unos cuatro minutos y, posteriormente, se añade la mozzarella para completar la cocción en apenas medio minuto.

El ingrediente que marca la diferencia es la spianata calabrese, un salami picante típico de Calabria. Incorporarlo al final del horneado permite conservar su textura, evitar un exceso de grasa sobre la masa y mantener todo el protagonismo de su sabor.

Este es el secreto de una auténtica pizza Diavola, una receta que refleja la tradición italiana y que poco tiene que ver con la popular pizza de peperoni que triunfa en otros países.

Para quienes viajen a Italia, conocer esta diferencia puede evitar una sorpresa inesperada y, sobre todo, permitir disfrutar de una experiencia gastronómica mucho más fiel a la cocina del país.