Los preparadores Hyrox coinciden: «Una cena ideal es arroz, patata o pan acompañado de huevos, pescado o carne magra»

La nutrición es una parte fundamental para la salud de los seres humanos. Es importante mantener un equilibrio en la dieta, cubriendo todo tipo de nutrientes y vitaminas necesarias. Tanto los deportistas como los no deportistas deben mantener una buena relación con la comida y generar hábitos que permitan que no se convierta en un sufrimiento comer bien.

Los preparadores y entrenadores de Hyrox conocen los factores fundamentales para asegurarse de que sus atletas, además de rendir al mejor nivel en sus competiciones, mantengan una buena salud para hacer que sus carreras deportivas sean lo más largas posibles.

La comida ideal para una cena

Para que una cena sea correcta y nos ayude a recuperar el gasto calórico empleado durante el día, los expertos recomiendan cenas con arroz, patata o pan acompañados de huevos, pescado o carne magra.

La base de esta combinación de alimentos se fundamenta en la ingesta de carbohidratos y proteínas. Los carbohidratos reponen glucógeno que se gasta durante la actividad física y los ejercicios funcionales. El arroz blanco, la patata cocida (o puré) y el pan aportan carbohidratos de asimilación rápida a media.

Son opciones bajas en fibra y grasas, lo que evita la pesadez estomacal al día siguiente y garantiza que te levantes ligero con los depósitos llenos la mañana siguiente.

Las proteínas ayudan a reparar y construir las fibras musculares dañadas. El esfuerzo muscular y los impactos de la carrera crean microrroturas fibrilares que se reparan durante las horas de sueño. Los huevos, pescados y el pan entregan aminoácidos importantes para mantener una salud ideal. Estos se encargan de la recuperación muscular nocturna.

No hay que temer a la sal

Los entrenadores apuntan a la importancia de la sal en la cena para aquellas personas que al día siguiente van a hacer ejercicio de intensidad y, por ende, tener una alta sudoración. El sodio ayuda a retener agua intracelular, asegurando que al día siguiente la persona se encuentre perfectamente hidratada, reduciendo el riesgo así de sufrir calambres musculares.