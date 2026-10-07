Cómo se escribe yendo o llendo

La lengua española es una de las más ricas y complejas del mundo. Con sus reglas gramaticales y ortográficas, puede ser difícil mantenerse al día con todas las normas y excepciones. Uno de los errores más comunes es la confusión entre las palabras «yendo» y «llendo». En este artículo, explicaremos por qué la palabra correcta es «yendo», mientras que «llendo» es una falta de ortografía. Cualquier otra variante carece de validez en el español normativo y provoca una falta ortográfica inmediata ante los ojos de un corrector o de cualquier lector atento.

En primer lugar, es importante entender la diferencia entre estos dos verbos. «Ir» es un verbo irregular que se utiliza para describir el movimiento de una persona de un lugar a otro. Por ejemplo, «voy al cine» significa que estoy en camino hacia el cine. «Yendo» es la forma continua o progresiva del verbo «ir». Se utiliza para describir una acción en proceso. Por ejemplo, «estoy yendo al cine» significa que en este momento me estoy moviendo hacia el cine.

Por otro lado, «llendo» no es una palabra en español. No aparece en el diccionario de la Real Academia Española ni tiene ningún otro uso reconocido en la lengua española. Por lo tanto, si utilizamos esta palabra, estamos cometiendo una falta de ortografía.

El origen oculto tras el verbo ir

Para entender por qué se escribe así y dejar de dudar para siempre, conviene mirar las tripas de la lengua y recordar de dónde viene esta forma verbal. El gerundio de los verbos en español suele seguir una regla previsible: partir se convierte en partiendo, cantar en cantando y comer en comiendo. Sin embargo, el verbo ir arrastra una evolución histórica muy peculiar que rompe los esquemas habituales.

Proviene directamente del latín ire, pero en su tránsito hacia el castellano antiguo absorbió formas de otro verbo latino completamente distinto, «vadere», que significaba irse o caminar. De esa mezcla milenaria nació el gerundio antiguo iyendo. Con el paso de los siglos, la ortografía evolucionó para simplificar la grafía y fusionar los sonidos vocálicos, eliminando la vocal intermedia hasta fijar el término moderno que empleamos hoy.

El peligro invisible de la ll

El error de escribir llendo con doble l surge de una asociación mental tan lógica como engañosa. Nuestro cerebro vincula de manera automática los sonidos laterales palatales con la letra ll, relacionándolos con palabras tan cotidianas como calle, sello, botella o toalla. Es un reflejo condicionado por la costumbre visual que nos traiciona en cuanto bajamos la guardia.

Sin embargo, en el sistema ortográfico actual, la y cumple una función muy específica cuando actúa como consonante al final de una sílaba o conectando sonidos vocálicos dentro de una misma palabra. Recordar que las formas derivadas del verbo ir siempre tiran hacia la y ayuda a desactivar ese automatismo defectuoso que tantas veces nos juega malas pasadas en los chats o en los correos electrónicos profesionales.

Dominar detalles de escritura

Aprender a escribirlo de forma automática no requiere memorizar reglas farragosas ni repetir planas escolares como castigo. Basta con asociar el movimiento del verbo con su raíz más pura y aceptar que algunas excepciones de nuestro idioma se sostienen precisamente sobre su propia irregularidad histórica. Al final, dominar estos pequeños detalles es lo que separa un texto plano de una redacción limpia, cuidada y escrita con auténtico criterio.

La importancia de escribir bien

¿Por qué es importante utilizar la palabra correcta? En primer lugar, la ortografía adecuada es fundamental para que el mensaje sea entendido correctamente. Si utilizamos una palabra incorrecta, podemos cambiar el significado de lo que estamos tratando de decir o, en el peor de los casos, hacer que el mensaje sea incomprensible. En segundo lugar, utilizar la ortografía correcta muestra respeto por la lengua y la cultura. Si queremos ser tomados en serio como hablantes nativos de español, es importante utilizar la lengua de manera correcta y respetuosa.

Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de utilizar la palabra correcta? Una forma es recordar que «yendo» es la forma correcta y que «llendo» no existe en español. Si tienes dudas, puedes buscar la palabra en el diccionario de la Real Academia Española o buscar en línea para confirmar su uso y ortografía adecuados. También puedes practicar escribiendo oraciones que contengan la palabra «yendo» para ayudarte a recordar su uso correcto.

Verás que este proceso no es nada complejo, por esto presta atención al análisis de las definiciones y a los ejemplos de las distintas acepciones, que te ayudarán a resolver los problemas de ortografía y darte seguridad a la hora de escribir.

Se debe escribir “yendo”

El diccionario de la Real Academia Española es firme al respecto y nos dice que la palabra “llendo” no existe. Por lo que se aconseja analizar la definición del verbo ir, para aclarar esta duda.

“Yendo” es el gerundio del verbo ir, y es la forma correcta de escribir este término es con ‘”y”. El gerundio, forma no personal de los verbos, que en español siempre termina en -ndo. Esta conjugación refleja una acción, pero no se define la persona, el modo o el tiempo de dicha actividad.

Veamos la definición y las distintas acepciones de este vocablo, uno de los más usados en el idioma español.

Distintas acepciones del verbo “yendo”

Para que no se presenten más duda a la hora de escribir este gerundio ten en cuenta las distintas acepciones.

Desplazarse de un sitio a otro. Ej.: Estoy yendo a la oficina.

Conducir o llevar algo a algún sitio. Ejs.: Estoy yendo en un avión sin escalas, para llegar lo antes posible.

El nuevo plan de alimentación está yendo buen bien, ya que fue puesto en práctica en muchos lugares de la zona.

Estás yendo demasiado rápido por esta ruta.

Vamos yendo, que nos están esperando desde temprano.

Estamos yendo en bicicleta, pero en menos de media hora estaremos allí.

Con estas definiciones claras podemos usar el verbo yendo en cada una de ellas. La forma correcta es con la ‘y’ solo tenemos que recordar que no tienen nunca ‘ll’ las formas verbales de los verbos que en su infinitivo tampoco tienen ‘ll’. En este caso el verbo ir, no tiene esta letra es solo parte de una conjugación.

Sinónimos de yendo

Para poder tener mucho más clara el uso de esta palabra veamos alguno de sus sinónimos, evitaremos algunos errores a la hora de colocar este verbo en un texto. Toma nota alguno de ellos para poder utilizarlo y hacer más fácil la lectura de tus escritos. Dirigirse, encaminarse, trasladarse, partir, acudir, alejarse, andar, ausentarse, emigrar, salir, transitar, marcharse, largarse, huir.

Conjugación del verbo ir

Para terminar nada mejor que tener perfectamente clara la conjugación del subjuntivo en la que aparece yendo. Observa como se van generando las distintas formas del verbo hasta tener muy claro el que nos interesa.

Gerundio simple: yendo

Compuesto: habiendo ido

Participio: ido

Con estas indicaciones no puedes fallar, nunca cometerás los mismos errores, estás destinado a triunfar a la hora de escribir una forma verbal tan importante como ésta.