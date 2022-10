Estas son las 5 faltas de ortografía más repetidas por los españoles

A pesar de los múltiples beneficios que proporciona la lectura, aproximadamente el 30% de la población española no lee nunca. A esto hay que sumar la conocida como «economía del lenguaje» propiciada por las nuevas tecnologías. Son las dos causas principales por las que las faltas de ortografía continúan siendo comunes en nuestro país.

«Ahí», «ay» y «hay»

¿Conoces la diferencia entre estas tres palabras y cuándo hay que utilizar cada una? «Ahí» es un adverbio de lugar, «ay» es una interjección que puede indicar temor o dolor, y «hay» es una forma del verbo «haber». Ejemplos:

Deja ahí el cuaderno, al lado del ordenador.

¡Ay! Me has hecho daño.

En mi casa hay tres habitaciones.

«Halla» y «haya»

Las tres palabras se pronuncian exactamente igual, pero son palabras muy diferentes. «Halla» es una forma del verbo «hallar» y «haya» es la primera o tercera persona del verbo «haber».

Halla las siete diferencias entre ambas imágenes.

Espero que le haya gustado la sorpresa que le he preparado.

«Haber» y «A ver»

Este es uno de los errores más frecuentes. «Haber» y «a ver» se pronuncian igual, pero no tienen absolutamente nada que ver. «Haber» es un verbo o un sustantivo, y «a ver» es una secuencia compuesta por la preposición «a» y el infinito «ver». Ejemplos:

Si querías ver la película, haber venido antes.

Ya me contarás a ver qué nota te han puesto.

«Hecho» y «echo»

Esta es una de las faltas de ortografía más repetidas entre los españoles. La «h», al ser muda, hay quienes no la utilizan. Sin embargo, que no suene no significa que no se escriba. «Hecho» es una forma del verbo «haber» y «echo» es una forma del verbo «echar». Ejemplos:

Esta noche he hecho la cena temprano.

Te echo mucho de menos / Casi me echo a llorar cuando me contó lo que le había pasado.

«Vaya», «valla» y «baya»

El uso correcto de la «b» y la «v» resulta confuso para muchas personas, así como el de la «y» y la «ll». «Vaya» es una forma del verbo «ir», y también puede significar sorpresa, disgusto, satisfacción o decepción. «Valla» es una cerca o un obstáculo». Y «baya» es un fruto rojo. Ejemplos:

No moleste, vaya usted a otra parte.

No puedo saltar la valla porque está demasiado alta.

Siempre le añado una baya al batido de frutas.

Ahora ya conoces cuáles son las faltas de ortografía más repetidas por los españoles. ¡Seguro que con estos tips no vuelves a equivocarte!