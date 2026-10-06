No hay otro igual y lo puedo confirmar: el mejor mercadillo de Navidad del mundo está en Alemania y no es el que piensas

Parece que la Navidad llega cada vez antes y aunque nos resistamos a ello, los supermercados ya están llenos de dulces navideños, los ayuntamientos empiezan a instalar el alumbrado y se comienza a sentir ese espíritu que dentro de muy poco inundará todas las calles.

Y puede que parezca pronto, pero ya hay quien ha organizado sus viajes para esta Navidad y si tú no lo has hecho y tienes en mente aprovechar las vacaciones de final de año para hacer una escapada tienes que seguir leyendo porque lo que te vamos a recomendar parece sacado de un cuento.

Se trata del mercadillo de Navidad más famoso del mundo. Situado bajo un viaducto ferroviario en plena Selva Negra, cada Navidad unas 40 casetas de madera se instalan en el fondo de un barranco convirtiéndose en uno de los mercados de Navidad más singulares de Europa y también uno de los más difíciles de visitar porque el aforo es limitado.

Se trata del mercadillo de Navidad que se celebra en el desfiladero de Ravenna, en la Selva Negra, dentro del estado de Baden-Wurtemberg. El paraje se encuentra en el triángulo que forman las localidades de Breitnau, Hinterzarten y Himmelreich, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Friburgo.

Desde el año 2010 está en funcionamiento y su principal atractivo no es otro que el enclave. Las casetas del mercadillo quedan enmarcadas por laderas boscosas y por el viaducto de la línea ferroviaria del Höllental, el valle del Infierno. Al caer la noche, el puente se ilumina con distintos colores y sirve de telón de fondo para los puestos.

Un mercadillo de Navidad de película

La historia del viaducto se remonta al siglo XIX. La primera estructura se terminó en 1885 y consistía en un tramo voladizo de acero apoyado sobre tres pilares de arenisca. Tenía una ligera curva y obligaba a los trenes a circular a un máximo de 15 kilómetros por hora. La llegada de locomotoras más pesadas y rápidas llevó a construir entre 1926 y 1927 el puente actual, un viaducto de piedra con nueve arcos que además permitió enderezar el trazado.

Las tropas alemanas lo volaron al final de la Segunda Guerra Mundial. Se reconstruyó entre 1947 y 1948 bajo la dirección de las fuerzas francesas de ocupación, con mano de obra de prisioneros de guerra alemanes, para poder sacar de la Selva Negra grandes cantidades de madera que debían entregarse como reparaciones de guerra.

40 puestos y apertura sólo los fines de semana

El mercado reúne a más de 40 vendedores de artesanía, regalos y productos regionales y abre durante los cuatro fines de semana de Adviento. En la edición de 2025, el mercado abrió del 28 de noviembre al 21 de diciembre, siempre de viernes a domingo: los viernes de 15.00 a 21.00, los sábados de 14.00 a 21.00 y los domingos de 14.00 a 20.00.

Entradas limitadas y acceso complicado

Para entrar es necesario comprar entrada, y conviene hacerlo con tiempo. Las entradas para el mercadillo de Navidad de Rávena saldrán a la venta el 14 de octubre a las 10:00 horas a un precio de 7,50 euros tarde y 9,50 euros la noche. Los niños de entre 6 y 15 años tienen entrada gratis y sólo tendrán que pagar 4 euros por el traslado en autobús lanzadera.

En cuanto a las fechas, ya se ha confirmado que estará abierto los jueves, viernes, sábados y domingos del 26 de noviembre al 20 de diciembre.