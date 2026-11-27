Benidorm es una de esas ciudades españolas que, una vez que las visitas, te atrapan. Mundialmente conocida por sus playas y su ambiente, atrae cada año a millones de turistas nacionales e internacionales. Según el informe anual de Visit Benidorm, la ciudad recibe en torno a dos millones de visitantes al año, lo que la sitúa entre los destinos vacacionales más populares de España.

En medio de esa animación constante, entre chiringuitos, discotecas y restaurantes, Barceló Benidorm Beach se presenta como un espacio de descanso. El hotel se ubica en primera línea de la playa de Levante y ha reforzado su propuesta en tres frentes: el alojamiento, la gastronomía y la coctelería.

Una suite con solárium con vistas al Mediterráneo

La habitación Junior Suite Vistas Mar es una de las apuestas del hotel para quienes buscan desconectar. Su principal atractivo es una terraza amplia y equipada, con mesa para comer con vistas a la playa, además de sofá y solárium para tomar el sol o leer con el mar de fondo.

El interior, pensado para dos personas, se divide en dos ambientes: una sala de estar y el dormitorio, desde el que se accede al baño. La decoración es elegante y se inspira en el estilo alicantino. El hotel destaca especialmente esta habitación como un lugar desde el que contemplar la puesta de sol sobre el Mediterráneo.

La Santa María: cocina mediterránea con estética ‘kitsch’

La propuesta gastronómica se concentra en La Santa María, el restaurante del hotel. Su planteamiento une producto local y un interiorismo moderno que busca reflejar la esencia del Levante.

El espacio se reparte en dos zonas. En el exterior, una terraza permite comer frente al mar. En el interior, el diseño apuesta por una estética ‘kitsch’. El restaurante también funciona como punto de partida del día, con un desayuno mediterráneo con vistas a la playa.

Un Lobby Bar donde la carta y la decoración combinan

El tercer pilar es el Lobby Bar, situado en el corazón del hotel. Su carta de refrescos y combinados está pensada para los meses de más calor, pero su rasgo diferencial es otro: la conexión entre el interiorismo y lo que se sirve en la copa.

El espacio juega con tonos suaves, líneas limpias y una paleta de colores muy cuidada que se repite en los propios cócteles. La idea es que cada bebida guarde armonía visual con el entorno, además de con el paladar. El bar abre todos los días a partir de las 17:00, una franja pensada para empezar la tarde con calma.

El respaldo de una gran cadena

Barceló Benidorm Beach forma parte de Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, fundado en Mallorca en 1931. La compañía figura entre las 30 mayores cadenas hoteleras del mundo por número de habitaciones, con más de 300 hoteles y más de 65.000 habitaciones en 30 países.

El grupo opera bajo cuatro marcas: Royal Hideaway, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. Además, integra Crestline Hotels & Resorts, con 130 establecimientos en Estados Unidos, y cuenta con una plantilla de más de 38.000 personas.