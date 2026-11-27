La primera radiografía que hizo el Gabinete Técnico del Museo del Prado se reveló en un cuarto de baño del edificio Villanueva. Lo cuenta Carmen Garrido Pérez, que llevó a cabo el montaje de aquel gabinete y estuvo al frente de él hasta 2012.

Su testimonio está en Voces del Prado, el archivo de historia oral del propio museo. La entrevista se grabó en vídeo el 20 de abril de 2018 y tiene diecisiete fragmentos.

Un gabinete que no existía

«Soy María del Carmen Garrido Pérez y he estado trabajando en el Museo del Prado 37 años», se presenta ella misma al empezar la entrevista. Se licenció en Historia del Arte en la Complutense, en la primera promoción de Arte.

Con una beca del Ministerio de Educación entró en el Instituto de Restauración de Madrid. Al Prado pasó a partir de hacer su tesis doctoral. El encargo era montar un gabinete técnico que, según sus palabras, no existía en el museo hasta ese momento.

La idea fue del doctor José María Cabrera, director del Instituto a finales de los años 70, que junto a Xavier de Salas, director del museo, decidió crear el gabinete. Hacía falta alguien de Historia del Arte formado en esos temas y ella era la única, cuenta.

La ficha del museo la sitúa al frente del Gabinete Técnico entre 1982 y 2012, y como jefa del Gabinete de Documentación Técnica.

Revelar en un cuarto de baño

La primera radiografía que hizo el gabinete fue la de El Descendimiento, de Rogier van der Weyden. De aquella vez recuerda la falta de medios: «No teníamos siquiera reveladoras automáticas para las placas radiográficas».

El profesor Cabrera diseñó unas cubetas y con ellas revelaban y fijaban las placas en el cuarto de baño. Todas las placas de una misma obra tenían que hacerse el mismo día, explica, porque unas no salen iguales que otras.

Revelar no era lo único difícil. Movían un cuadro muy grande en un cuarto pequeñísimo y sin ayuda. Tenían que darle la vuelta para radiografiar primero una mitad y luego la otra.

Garrido subraya que en todas las obras con las que ha trabajado nunca tuvo un accidente. Llama a aquello peligros controlados.

De lo que pasó al revelar se acuerda bien. «Cuando vi salir los resultados eso sí que es una emoción que puede contigo misma», dice. Llevaba muchos años viendo ese mismo cuadro colgado en la pared.

Qué enseña una radiografía

Lo primero que cabe esperar de una radiografía, dice ella, es ver un cuadro debajo de otro. Garrido cuenta que esas historias son interesantes y divierten a todos. Hablan de un primer proyecto, de un segundo o de otros cambios del pintor.

Pero la radiografía da mucho más, según su testimonio. Sirve para estudiar el trazo del pincel y las capas que hay bajo la superficie. También se estudian las telas y otros soportes, como la madera.

Quien mira un cuadro terminado ve la conclusión, razona ella. Debajo hay una estructura de diseño, de capas y de superposiciones. Esa estructura cuenta cómo dio el artista la primera mancha y cómo fue montando las fases siguientes.

De las copias de la época, que no estaban mal consideradas entonces, dice que solo se reproduce la estructuración final y no la interna.

Un equipo muy reducido

El gabinete arrancó con muy poca gente. Cabrera ayudaba al principio, aunque trabajaba sobre todo en el Instituto de Restauración. De allí llegó también María José Alonso, que estuvo un año.

Después entró Inmaculada Echeverría, que en 2018 seguía en el museo y a la que Garrido describe como «mi mano derecha, izquierda y el centro, toda la vida». Llegaron otras dos personas con una beca del Instituto, y una de ellas fue Juana María Navarro.

Nunca hubo mucha gente y siempre hubo muchísimo trabajo, resume. Al principio nadie les pedía nada y, a la vez, estaba todo por hacer.

El objetivo que se marcaron era un archivo técnico de cada cuadro. Así podrían consultarse los datos técnicos igual que se consultan los históricos. Ella define el gabinete como un puente entre la historia del arte y la restauración.

Rayos X en la mirada

Treinta y siete años trabajando en el Prado dejan huella. Garrido cuenta que, al pasear por el museo, ve en muchas obras algo interno que emerge un poco hacia la superficie. Lo describe como una sombra.

Lo que más se repite, dice, es ver algo como las patas de los caballos. También le pasa a veces con los cuadros de Goya, donde ve otro que emerge desde abajo hacia la superficie pictórica.

Ella lo compara con una película muy antigua, El hombre con rayos X en los ojos. «Te habitúas a ver una serie de cosas y cuando miras un cuadro es algo que esperas», concluye.

La información y las citas proceden de varios fragmentos del testimonio de Carmen Garrido Pérez en Voces del Prado, el archivo de historia oral del Museo Nacional del Prado, grabado el 20 de abril de 2018.

Crédito de la imagen: Museo Nacional del Prado, dominio público, vía Wikimedia Commons.