Amancio Ortega es uno de los empresarios españoles más conocidos del mundo, pero su historia está muy lejos de los lujos que hoy se asocian a su fortuna. El fundador de Zara nació en una familia trabajadora y pasó buena parte de su infancia entre distintos destinos ferroviarios de sus padres. Una de las frases que mejor resume aquellos primeros años aparece en el libro Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara, escrito por la periodista Covadonga O’Shea: «En casa no había nada de nada, pero nos educaron en valores». Una reflexión que permite conocer la importancia que tuvieron sus orígenes en su trayectoria.

Una infancia marcada por las dificultades económicas

Amancio Ortega nació el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbas, un pequeño pueblo de la provincia de León. Era el cuarto hijo de una familia cuyo padre trabajaba en el sector ferroviario y cuya madre se ocupaba del hogar. Debido a los distintos destinos profesionales de su progenitor, la familia se trasladó primero a Tolosa, en Guipúzcoa, y posteriormente a A Coruña, ciudad donde el empresario creció.

Uno de los episodios que más le marcaron ocurrió cuando tenía aproximadamente 12 años. Acompañó a su madre a una tienda de alimentación y escuchó cómo el comerciante le comunicaba que ya no podía seguir fiándole dinero. Aquella situación le impactó profundamente y, según el relato recogido en su biografía, contribuyó a que decidiera abandonar los estudios para empezar a trabajar y ayudar económicamente a su familia.

Empezó a trabajar con solo 14 años

Su primer empleo llegó en la camisería Gala de A Coruña, donde comenzó como chico de los recados. Posteriormente, pasó por otros establecimientos textiles, entre ellos La Maja, donde conoció de primera mano el funcionamiento del comercio y la confección. Aquellos años le permitieron aprender cómo se comportaban los clientes y qué necesidades tenía el mercado de la moda.

En 1963 dio un paso decisivo al poner en marcha GOA, un pequeño taller de confección que sería el germen de su futuro imperio empresarial. En 1975 abrió la primera tienda Zara en A Coruña y, diez años después, nació oficialmente Inditex, el grupo que reuniría sus diferentes sociedades y marcas.

Los valores que marcaron su trayectoria

La historia de Amancio Ortega también está vinculada a una filosofía de trabajo que ha explicado en diferentes conversaciones recogidas por Covadonga O’Shea. En una entrevista publicada en 2008, el empresario resumía una de las enseñanzas recibidas de sus padres: «Lo que hay que hacer es trabajar con pasión». También defendía la importancia de escuchar y aprender de las personas que le rodeaban.

Actualmente, Amancio Ortega continúa vinculado a Inditex como consejero y mantiene su actividad empresarial a través de Pontegadea. Su trayectoria demuestra un cambio extraordinario respecto a sus primeros años, aunque el empresario siempre ha mantenido un perfil discreto. Aquella infancia sin grandes comodidades y la educación recibida en casa forman parte de los episodios que ayudan a comprender el camino que recorrió hasta convertirse en el fundador de uno de los mayores grupos de moda del mundo.