La importante frase de Amancio Ortega (90 años), fundador de Inditex: «Cuando estás en paz contigo mismo llegas a tu casa y a la oficina con alegría»

Amancio Ortega ha construido una de las mayores compañías textiles del mundo. Para ello, ha seguido una filosofía de vida que va mucho más allá de las cifras y los resultados empresariales. El empresario, que comenzó trabajando en una camisaría para ayudar económicamente a su familia, siempre ha defendido la importancia de valores como la humildad, el esfuerzo y la discreción.

Entre sus reflexiones destaca una frase que resume su forma de entender la felicidad: «Cuando estás en paz contigo mismo, llegas a tu casa y a la oficina con alegría, transmitiendo tu optimismo a todo el mundo». Para Ortega, el bienestar personal tiene una influencia directa en la manera de relacionarse con los demás. Esta idea acompaña a otra reflexión suya en la que expresa que «la vida es mucho más fácil de lo que la hacemos».

La sencillez y la humildad, dos pilares de su filosofía de vida

El fundador de Inditex siempre ha defendido que la felicidad no depende de acumular riqueza o de disfrutar de grandes lujos. De hecho, en varias ocasiones ha mostrado su preocupación por una sociedad que cada vez está más pendiente del dinero y del consumo. Ortega ha cuestionado la necesidad constante de tener cada vez más cosas y mantener un estilo de vida marcado por los excesos.

«El afán de tener casas, coches, unas vacaciones de lujo… La gente no quiere privarse de nada. Espero que se den cuenta de lo equivocado que es dejarse llevar por ese consumismo que no conduce a nada bueno», apuntó el empresario en una conversación con la periodista Covadonga O’Shea. Para Ortega, las posesiones materiales ocupan un segundo plano frente a la tranquilidad, las relaciones personales y la satisfacción con la propia vida.

El optimismo como clave para alcanzar la felicidad

Otra de las ideas que definen la manera de pensar del fundador de Inditex es la importancia de mantener una actitud positiva y transmitirla a las personas que forman parte del entorno cotidiano. El empresario considera que el estado de ánimo individual no se queda en uno mismo, sino que también puede influir en las personas de alrededor. Por eso, encontrar un equilibrio personal es fundamental para afrontar las responsabilidades diarias con optimismo.

A través de esta filosofía, Ortega se ha consolidado como el mayor empresario de España, acumulando un patrimonio de 125.200 millones de euros según la revista Forbes. Esta cifra equivale a cerca del 42% de toda la riqueza combinada de las 100 personas más ricas del país.