La frase de Amancio Ortega que inspira a los emprendedores: «Comprar un local caro jamás ha sido un fracaso. Lo barato es un fracaso»

Con sólo 14 años, Amancio Ortega comenzó a trabajar como repartidor en la Camisería Gala, situada en La Coruña. Más adelante, consiguió un puesto como vendedor en La Maja, otro establecimiento textil de la ciudad, donde adquirió sus primeros conocimientos sobre moda y confección. Fue también allí donde conoció a su primera esposa, Rosalía Mera. Juntos comenzaron a confeccionar sus propios diseños desde casa, hasta convertir esta actividad en su principal ocupación.

Posteriormente, junto a los hermanos de Ortega, fundaron Confecciones GOA, cuyo nombre procedía de las iniciales de Gaona, Ortega y Amancio. Su objetivo era ofrecer prendas de moda a precios asequibles, controlando las distintas fases del proceso, desde la fabricación hasta la distribución y la venta, para reducir intermediarios y optimizar costes. En 1975, Amancio Ortega inauguró la primera tienda Zara en La Coruña, dando comienzo a una expansión que pronto convertiría la marca en un referente del sector textil.

«Comprar un local caro jamás ha sido un fracaso. Lo barato es un fracaso»

Amancio Ortega ha defendido la importancia de invertir en los establecimientos como parte fundamental del éxito de Inditex. «Nadie invierte tanto en distribución como nosotros. El dinero hay que ponerlo en la tienda, que es la marca», explicó el empresario, que considera los locales el corazón del negocio. En este sentido, destacó su apuesta por ubicaciones estratégicas con una contundente reflexión: «Siento que respiro a través de las tiendas, que son el corazón de Inditex. Jamás comprar un local caro ha sido un fracaso. Lo barato es un fracaso».

Presencia de Inditex

Inditex cuenta con una plantilla de 165.042 empleados y una red comercial de más de 5.800 tiendas distribuidas por los cinco continentes. El grupo textil opera a través de ocho marcas principales: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Lefties y Stradivarius. Al cierre de 2025, Inditex contaba con 103 tiendas menos que en 2024, cuando disponía de 5.563 establecimientos repartidos por todo el mundo. Durante el año, el grupo textil abrió nuevos locales en 41 mercados y continuó apostando por la optimización de su red comercial. En total, llevó a cabo 190 aperturas y 217 reformas, de las cuales 96 incluyeron ampliaciones, mientras que también cerró 293 establecimientos.

Desde 2022, Zara cuenta en Madrid con su tienda más grande del mundo. Sin embargo, este liderazgo podría llegar a su fin con la apertura del nuevo establecimiento de Amberes, que, con sus 14.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, apunta a ocupar el primer puesto en el ranking. El establecimiento, situado en la calle Meir de Amberes, formará parte de un complejo de 28.000 metros cuadrados que también albergará el campus de la Facultad de Ciencias Aplicadas y Artes de la Universidad Karel de Grote, además de patios y zonas ajardinadas, según recogen medios locales.

Por otro lado, Zara ha reforzado su apuesta por las experiencias de compra con la apertura de su primer Zacaffè permanente en La Coruña, el segundo de este concepto en España. El nuevo espacio gastronómico se encuentra en su tienda insignia de la calle Compostela. Con esta iniciativa, Inditex busca combinar moda y gastronomía, ofreciendo a sus clientes una experiencia que va más allá de las compras tradicionales.

Frases inspiradoras de Amancio Ortega

«Lo peor es la autocomplacencia. En esta compañía nunca nos hemos confiado. Yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he tratado de inculcar esto mismo a todos los que me rodean. El optimismo es negativo. Las cosas son fáciles, rebuscamos demasiado. Hablar tanto es negativo… Hay que poner diariamente la organización boca abajo. Y hay que inventarse de vez en cuando una suspensión de pagos. El éxito nunca está garantizado».

«Delegaba lo que no me gustaba, los temas fiscales, de finanzas y de recursos humanos. Y me involucraba en lo que me gustaba, la distribución y el producto. Ahora lo estoy pasando bárbaro con las obras. Antes venía los sábados y los domingos y hacía las colecciones. Ahora no diseño, desde hace unos años no estoy en las colecciones. Lo importante es marcarse metas en la vida y poner toda tu alma en cumplirlas. La compañía va muy bien porque cada uno tiene claras sus funciones».

«Mi universidad es mi profesión. Fui dependiente a los 13 años. Mi trabajo es a dedicación plena. Lo que la empresa necesita se lo damos todos los días. Mi prioridad permanente es la compañía. Lo mío es vocación empresarial. El empresario de antes no me gustaba. Yo quería ser un empresario diferente. Quería cambiar socialmente el mundo del empresario. En estos momentos es cuando veo mis carencias. Al hablar de mi trayectoria se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que, como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente. Ahora lo echo en falta».

«Lo importante es marcarse metas en la vida y poner todo tu empeño por hacerlas realidad».