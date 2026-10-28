Es oficial: la Seguridad Social confirma cuánto van a cobrar los jubilados en 2027 y así quedarán las pensiones tras la subida prevista para el próximo año

Si eres pensionista, enero de 2027 llegará con una buena noticia en la nómina. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social volverán a subir el próximo año y todo apunta a que lo harán en torno a un 3,5%, la mayor revalorización desde 2024. Aunque la cifra definitiva todavía no es oficial, los datos de inflación publicados hasta ahora permiten calcular con bastante precisión cuánto cobrarán los jubilados, los viudos y el resto de pensionistas a partir del próximo año.

Cuánto subirán las pensiones en 2027

La subida de las pensiones ya no depende de una decisión política cada año. Desde la reforma aprobada en la Ley 21/2021, las pensiones contributivas se revalorizan cada 1 de enero según la media del IPC interanual de los doce meses anteriores a diciembre. Para 2027, por tanto, cuentan los datos de inflación entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.

Con diez de esos doce meses ya publicados, la media provisional se sitúa en el 3,33%. El fuerte repunte de la inflación en los últimos meses, que en septiembre llegó al 4,9% por el encarecimiento de los carburantes, ha elevado las previsiones. Según las estimaciones de BBVA Mi Jubilación a partir de los datos de Funcas, la revalorización de 2027 se encamina hacia el 3,5%, frente al 2,7% que subieron este año.

Así quedarán las pensiones medias en 2027

Para calcular cuánto cobrará cada pensionista basta con aplicar ese porcentaje a su pensión actual. Tomando como referencia los últimos datos oficiales de la Seguridad Social, correspondientes a octubre, y una subida del 3,5%, las pensiones medias quedarían así:

Tipo de pensión Pensión media actual Con la subida del 3,5% Aumento al mes Aumento al año (14 pagas) Jubilación 1.577,60 € 1.632,82 € +55,22 € +773,08 € Media del sistema 1.376,14 € 1.424,30 € +48,16 € +674,24 € Viudedad 976,70 € 1.010,88 € +34,18 € +478,52 €

Es decir, un jubilado que cobre la pensión media de jubilación recibiría unos 55 euros más al mes, lo que supone cerca de 773 euros más al año repartidos en las 14 pagas. En el caso de la pensión media de viudedad, el aumento rondaría los 34 euros mensuales. Son cifras orientativas: cada pensionista tendrá que aplicar el porcentaje final a su propia pensión.

La pensión máxima subirá algo más

La pensión máxima sigue una fórmula distinta. Desde 2025, se actualiza cada año con el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales, una medida que forma parte de la reforma para reforzar los ingresos del sistema. Con una inflación media del 3,5%, la subida de la pensión máxima rondaría el 3,6%.

Según los cálculos publicados por Economía Responsable, la pensión máxima pasaría de 3.359,60 euros al mes en 2026 a unos 3.481 euros en 2027, lo que supone unos 121 euros más al mes. Por su parte, las pensiones mínimas y las no contributivas volverán a subir por encima del IPC, como viene ocurriendo en los últimos años para reforzar las prestaciones más bajas.

Cuándo será oficial la subida

La cifra definitiva se conocerá a mediados de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique el IPC definitivo de noviembre, el último dato que falta para cerrar el cálculo. A partir de ahí, el Gobierno aprobará el real decreto de revalorización, que fijará las cuantías exactas de todas las pensiones para 2027.

Antes de eso, a finales de octubre y de noviembre el INE publica el IPC adelantado, que permitirá afinar todavía más la previsión. Salvo un giro inesperado en la inflación de los dos últimos meses, la subida se moverá en el entorno del 3,5%, con escasas variaciones respecto a lo que anticipan ahora los analistas.

Cuándo se notará en la nómina

La subida se aplica desde el 1 de enero de 2027, así que los pensionistas la verán reflejada en la nómina de enero. La Seguridad Social abona las pensiones a final de cada mes, aunque muchas entidades bancarias adelantan el pago unos días.

Hay un detalle importante: como la subida se calcula con la inflación media ya conocida, no hay paga de compensación a final de año como ocurría con el sistema anterior. El poder adquisitivo de los pensionistas queda garantizado directamente con la revalorización de enero, sin necesidad de recibir un pago extra después.

Al final, 2027 llegará con una de las subidas más altas de los últimos años, consecuencia directa del repunte de la inflación. Para los cerca de 9,6 millones de pensionistas que hay en España, supondrá un alivio en un momento en el que los precios no han dejado de subir. Eso sí, habrá que esperar a diciembre para conocer la cifra exacta que cobrará cada uno.