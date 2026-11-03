Amancio Ortega suma 15.000 millones a su fortuna y repite como el más rico de España: «El dinero en estas dimensiones no nos va a hacer falta»

Amancio Ortega vuelve a encabezar la lista de las mayores fortunas de España. El fundador de Inditex no sólo mantiene su posición como el hombre más rico del país , sino que ha aumentado su patrimonio en 15.000 millones de euros durante el último año , según el ránking de Forbes 2026. Su fortuna vuelve a situarlo entre las personas más ricas del mundo, aunque el empresario gallego siempre ha defendido que acumular dinero nunca ha sido su principal objetivo. «No vale la pena ser empresario sólo para ser rico. El dinero en estas dimensiones no nos va a hacer falta», llegó a asegurar.

La riqueza de Ortega es el resultado de décadas de crecimiento empresarial, expansión internacional y una estrategia basada en la innovación. Las 100 mayores fortunas de España han incrementado su patrimonio un 16,1% respecto al año anterior y ya superan conjuntamente los 300.000 millones de euros. Sin embargo, detrás de la posición privilegiada del fundador de Zara hay una filosofía empresarial que se aleja de la obsesión por los resultados económicos.

Amancio Ortega: el dinero como consecuencia, no como objetivo

En una entrevista con la periodista Covadonga O’Shea, recogida en el libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara , el empresario explicó cómo entendía el éxito y la riqueza: «Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero». Una reflexión que puede resultar sorprendente viniendo de una de las mayores fortunas del planeta.

Para Ortega, el verdadero objetivo de una compañía debe ser crecer, evolucionar y mantenerse preparada para afrontar nuevos retos . «Si no hay crecimiento, una compañía se muere. Una empresa tiene que estar viva por la gente que tiene. El crecimiento es un mecanismo de supervivencia», explicaba al hablar de la importancia de mantener el negocio en constante movimiento.

Esta mentalidad ha marcado la trayectoria de Inditex desde sus comienzos. En lugar de centrar todos sus esfuerzos en los beneficios inmediatos, Ortega apostó por abrir nuevos mercados, ampliar la capacidad de producción, innovar y construir una estructura empresarial capaz de adaptarse rápidamente a los cambios .

Una filosofía empresarial alejada de los beneficios inmediatos

Ortega también ha explicado que apenas prestaba atención a los resultados económicos de la compañía. «Los resultados no son importantes, nunca los miro», aseguraba en declaraciones recogidas en los libros sobre su trayectoria empresarial. Su prioridad era conocer el negocio desde dentro, escuchar a los trabajadores y detectar oportunidades de crecimiento. De hecho, siempre ha defendido la importancia de mantener una conexión directa con la actividad diaria de la empresa.

Su reflexión sobre el dinero resume esa filosofía: «El dinero sólo tiene un sentido, para mí, si se orienta a conseguir objetivos. Y si tienes éxito, que sirva para ayudar a que lleguen a ser algo en la vida tantas personas que dependen de nosotros».