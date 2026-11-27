La princesa Leonor y la infanta Sofía vivirán este domingo 29 de noviembre una jornada electoral diferente a la del resto de jóvenes de su generación. Las hijas de Felipe VI y la reina Letizia tienen ya edad para participar en unas elecciones generales y, por primera vez, cumplen todos los requisitos para depositar su papeleta en unos comicios al Congreso y al Senado. Sin embargo, todo apunta a que seguirán los pasos de sus padres y optarán por la abstención. No porque la ley les impida ejercer su derecho al voto, sino por una tradición de la Corona española que busca preservar la neutralidad política de la institución y evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como un posicionamiento a favor de una determinada formación.

La situación de las dos hermanas tiene una particularidad que conviene aclarar. Aunque su condición de miembros de la familia real española implica ciertas restricciones en el ámbito político, ninguna de ellas tiene prohibido votar. Leonor, que cumplió 18 años el 31 de octubre de 2023, y Sofía, que alcanzó la mayoría de edad el 29 de abril de 2025, son ciudadanas españolas mayores de edad y, por tanto, tienen reconocido el derecho a participar en las elecciones. La cita de este 29 de noviembre supone una primera oportunidad para ambas en unas generales, aunque su papel dentro de la institución hace que su relación con las urnas sea muy diferente a la de cualquier otro ciudadano.

Lo que sí establece expresamente la legislación española es una limitación a la hora de presentarse como candidatas y ocupar un cargo público. En concreto, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge entre las causas de inelegibilidad a los miembros de la Familia Real Española incluidos en el registro correspondiente, así como a sus cónyuges. Esto significa que la princesa de Asturias y la infanta Sofía no pueden presentarse como candidatas a unas elecciones generales, autonómicas, municipales o europeas mientras estén comprendidas en ese supuesto. Una restricción que no debe confundirse con el derecho al voto, que sí conservan.

La diferencia entre ambas situaciones resulta fundamental para entender por qué las hijas de los Reyes pueden acudir a un colegio electoral si así lo desean, pero no pueden formar parte de una candidatura política. La abstención no es una obligación legal, sino una práctica institucional que se ha consolidado con el paso de los años y que Felipe VI y Letizia han mantenido desde que forman parte de la institución como Reyes de España. Una costumbre que, previsiblemente, también seguirán Leonor y Sofía en esta primera convocatoria electoral en la que tienen edad para participar.

La explicación se encuentra en la propia naturaleza de la monarquía parlamentaria. Felipe VI es el jefe del Estado y representa la unidad y permanencia de España, una función que exige mantenerse al margen de las disputas entre partidos. La Corona debe proyectar una imagen de imparcialidad y neutralidad política, sin vincularse públicamente con ninguna opción. Aunque el voto es secreto y nadie tendría por qué conocer la papeleta que deposita cada miembro de la familia, su presencia en un colegio electoral podría alimentar especulaciones sobre sus preferencias ideológicas y generar interpretaciones que la institución prefiere evitar.

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Por eso, la decisión de no participar en unas elecciones en las que concurren diferentes formaciones se ha convertido en una norma no escrita dentro de la familia real española. Los Reyes no acuden habitualmente a votar en las elecciones generales, una conducta que también se espera de sus hijas ahora que ambas han alcanzado la mayoría de edad. No obstante, esta tradición tiene algunos matices y cuenta con excepciones que permiten entender mejor la relación de la monarquía con los procesos electorales.

De hecho, los miembros de la familia real sí han participado en diferentes referéndums celebrados en España. Juan Carlos I y la Reina Sofía acudieron a votar en el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política de 1976, en la ratificación de la Constitución española de 1978 y en la consulta sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrada en 1986. También participaron en el referéndum de febrero de 2005 sobre el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. En aquella ocasión, los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, también acudieron juntos a depositar su papeleta en el colegio electoral de El Pardo, en una jornada en la que su presencia despertó una notable expectación mediática.

El propio Felipe VI también tiene antecedentes personales con las urnas. Su estreno como votante se produjo en marzo de 1986, cuando acababa de cumplir 18 años y se encontraba en la Academia General Militar de Zaragoza. En aquella ocasión ejerció su derecho mediante el voto por correo para participar en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Años después, en 2005, volvió a hacerlo junto a Letizia en la consulta europea, cuando todavía eran príncipes de Asturias.

Lo que ocurre en otras monarquías europeas

La práctica de la abstención tampoco es idéntica en todas las monarquías europeas. Bélgica ofrece un ejemplo que contrasta con la costumbre española. El 9 de junio de 2024, Elisabeth, heredera al trono belga, acudió a votar en Laeken junto a sus hermanos Gabriel, Emmanuel y Eléonore. Los cuatro participaron en la jornada electoral, aunque con las diferencias correspondientes a sus edades y a los distintos comicios celebrados aquel día. Los Reyes Felipe y Matilde, por su parte, mantuvieron su propia tradición de no acudir a las urnas. Una muestra de que la reserva del soberano no siempre se extiende de la misma manera al resto de sus descendientes.

En España, sin embargo, todo apunta a que Leonor y Sofía mantendrán la discreción institucional que caracteriza a sus padres. La princesa de Asturias ya tenía edad para votar en las elecciones europeas de 2024, aunque su hermana todavía era menor de edad. Ahora, con las dos en disposición de ejercer el sufragio, el próximo 29 de noviembre marca una nueva etapa en su vida adulta y en su relación con las responsabilidades que implica formar parte de la Corona.