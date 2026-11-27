Alaska y Mario Vaquerizo han vuelto a demostrar que el sentido del humor es una de sus mejores señas de identidad. La pareja ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la última alfombra roja de unos premios celebrados en el Museo Reina Sofía de Madrid. Una cita muy especial que ha reunido a numerosos rostros conocidos del mundo de la moda, la cultura y el espectáculo para homenajear al diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo, más conocido como Palomo Spain, y en la que el matrimonio no ha dudado en dejarse llevar por las bromas cuando le han preguntado por la posibilidad de dar el salto a la política. A tan solo unos días de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, ambos han fantaseado con una hipotética llegada de Mario a la presidencia del Gobierno y de Alaska a la primera línea institucional. Eso sí, con una condición muy clara por parte de la cantante.

La pregunta ha dado pie a una respuesta de lo más espontánea. ¿Se imaginan a Mario Vaquerizo como presidente del Gobierno y a Alaska convertida en primera dama? La artista no ha tardado en dejar claro que, aunque el segundo papel sí podría resultarle atractivo, no termina de ver a su marido al frente del Ejecutivo. «Mario es jefe de prensa. No me gustaría nada que fuera presidente», ha comentado entre risas. Una declaración con la que ha dejado claro que no le convence demasiado la idea de que el líder de las Nancys Rubias cambie los escenarios y los focos por el despacho de la Moncloa.

Sin embargo, Alaska sí ha encontrado una parte de ese hipotético escenario político que le resulta mucho más apetecible. «Eso me gusta. O sea, yo primera dama, pero él que no tuviera que ser presidente», ha añadido, siguiendo con la broma y dejando claro que no tendría ningún inconveniente en imaginarse ocupando ese papel. Una respuesta que ha provocado las risas de quienes se encontraban junto a la pareja y que ha convertido su paso por la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de la noche.

La cantante ha querido evitar, eso sí, que sus palabras pudieran interpretarse como una declaración de intenciones o como un anuncio de una futura aventura política. «No, no, estamos de broma», ha puntualizado rápidamente, antes de rematar la conversación con una frase que resume perfectamente el tono desenfadado con el que ambos se han tomado la pregunta. «Iría fatal el país, imagínate», ha zanjado Alaska ante la divertida mirada de Mario Vaquerizo. El propio cantante también ha seguido el juego y ha reconocido, entre risas, que no se ve precisamente preparado para asumir semejante responsabilidad. «Iríamos a matar al país», ha bromeado.

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Más allá de la anécdota, las declaraciones de Alaska y Mario llegan en una semana marcada por la campaña electoral y a poco más de 48 horas de que los españoles acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno. La pareja ha preferido tomarse con humor la posibilidad de ocupar un puesto institucional y no ha aprovechado la ocasión para trasladar ningún mensaje político. De hecho, la cantante ha querido dejar claro que cada persona debe decidir libremente si quiere expresar públicamente sus preferencias o mantenerlas en privado.

En este sentido, Alaska también se ha pronunciado sobre las declaraciones de algunas actrices que han decidido posicionarse políticamente, como Loles León. Lejos de entrar en polémicas o de cuestionar que los rostros conocidos expresen sus opiniones, la artista ha defendido que cada uno pueda actuar como considere. «Que cada uno haga lo que le dé la gana. La que quiere decir que diga y la que no quiere decir no diga, ya está», ha señalado. Una postura con la que ha reivindicado la libertad individual para hablar de política o mantenerse al margen, sin que ninguna de las dos opciones tenga que convertirse en motivo de reproche.