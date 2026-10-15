Alaska desvela que suele corregir a Mario Vaquerizo cuando se sube al escenario: «No lo puedo evitar»

Mario Vaquerizo está de enhorabuena. El vocalista de Nancys Rubias se encuentra inmerso en uno de los proyectos más especiales de su trayectoria: el estreno del musical Cabaret. Una nueva aventura profesional en la que, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a contar con el apoyo incondicional de sus queridos, especialmente de Alaska, su mujer desde hace más de dos décadas. La cantante fue una de las primeras en llegar al photocall de la presentación, donde no dudó en atender a los micrófonos de COOL. De manera cercana y espontánea, confesó cómo ha vivido los meses previos al debut de Mario, desvelando cómo se ha preparado su marido para este importante reto profesional y cómo ha sido la convivencia en casa durante todo este proceso.

«Tengo la suerte de que ya estuve la semana pasada viendo la obra, así que vengo más tranquila, porque ya he visto que estaba todo bien y estupendamente. Pero ha habido nervios estos días. Era un león enjaulado dando vueltas por casa. Pero ha sido de preparación. Todos los días desde hace meses ha tenido que trabajar en esto. No ha hecho nada excepcional, pero es lo que hace cualquier persona que quiere hacer un musical», comenzaba a decir.

Sobre si le había dado algún consejo, Alaska confesaba que, aunque prefiere no meterse en su trabajo, «no podía evitarlo». «Le digo que no ponga los ojos así, que la boca no sé cuántos… Sobre todo le digo cosas de la utilización de la boca y demás. Pero sé que no me corresponde. Pero de verdad, no lo puedo evitar», señalaba entre risas.

A pesar de ello, la intérprete de ¿A quién le importa? aseguraba que estaba muy orgullosa del trabajo de Mario porque siempre «conseguía sorprenderle». «Yo sé que cuando afronta un proyecto, se lo toma muy en serio y sé las capacidades a las que puede llegar. Pero me sorprende que diga que sí muchas veces porque yo creo que le faltan horas al día para hacer todo lo que hace. Tiene mucha capacidad y mucho aguante», expresaba.

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En cuanto a si existe algún secreto que explique por qué su matrimonio con Mario funciona tan bien, Alaska ha sido clara: «No lo hay. Ojalá lo hubiera, porque lo patentaría y me haría millonaria. Solo hay que rezar cada día para que eso no se pierda. Porque esas cosas, un día te levantas y ya han cambiado», concluía.