El cine español nos ha dado grandes alegrías este año. A nivel mediático, ninguna cinta puede compararse con el impacto global de La bola negra. Pero antes de la irrupción de la película de Los Javis en el patio de butacas patrio, otro largometraje llamativo aterrizó en las salas en pleno mes de agosto. Nos referimos a El ser querido, el último trabajo de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo que llegará en pocos días al mercado del streaming.

Estrenada en la pasada cartelera estival, el drama familiar metacinematográfico de Sorogoyen fue un éxito taquillero que logró recaudar 4,4 millones de euros en España y un total de casi 7 millones de dólares en los mercados extranjeros. Siendo de esta forma, el quinto filme nacional que más dinero ha conseguido reunir en el box office de nuestras fronteras. Solo por detrás de la apuesta de Ambrossi y Calvo, Torrente, Presidente, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa y Aída y vuelta. Ahora, tras su presentación oficial en el Festival de Cine de Cannes, donde estuvo nominada a la Palma de Oro, y tras las recientes candidaturas obtenidas en los Premios Feroz, El ser querido irrumpe en pocos días en la plataforma de Movistar Plus.

‘El ser querido’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de El ser querido es la siguiente: «El aclamado director de cine Esteban Martínez (Bardem) es una leyenda tanto por sus películas como por un pasado marcado por la violencia y los excesos. En su nuevo proyecto, le ofrece un papel a su hija Emilia (Luengo) con el pretexto de ayudarla a relanzar su estancada carrera como actriz. Convivir en el set fomentará una cercanía que no han compartido en años, pero también reabrirá viejas heridas que nunca cicatrizaron».

El elenco, capitaneado por el duelo actoral de unos soberbios Bardem y Luengo, los cuales seguramente terminen llevándose sus respectivos goyas interpretativos, se completa con la presencia de Raúl Arévalo, Marina Foïs, Raúl Prieto, Pepa Gracia, Melina Matthews, Nuria Prims y Pablo Gómez-Pando, entre otros.

El ser querido es la apuesta más autoral de la carrera de Rodrigo Sorogoyen. El director de El reino y As bestas asume aquí un cine mucho más reflexivo e introspectivo, firmando un retrato cargado de tensión y emoción contenida, sin dejar de ser un trabajo audiovisual tan delicado que siempre parece estar a punto de romperse.

¿A partir de qué día podremos ver ‘El ser querido’ en Movistar Plus?

El ser querido estará disponible de forma exclusiva en el catálogo de Movistar Plus desde el próximo 4 de diciembre.