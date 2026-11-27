Cada vez me gustan más esos encuentros gastronómicos en los que, además de comer y beber bien, uno se lo pasa realmente bien. Parece una obviedad, pero no siempre ocurre. A veces estamos tan pendientes de lo que sucede en el plato, de las técnicas que ha utilizado el cocinero o de las explicaciones que acompañan a cada elaboración, que nos olvidamos de disfrutar del momento.

Hace unos días tuve la oportunidad de viajar a Gran Canaria para asistir a una exclusiva velada en Bevir, el restaurante de alta cocina del grupo hotelero Lopesan, donde Germán Ortega presentaba su nueva propuesta gastronómica. Y confieso que pocas veces un nombre de restaurante me ha parecido tan acertado. Bevir nace de la unión de dos verbos: beber y vivir. Dos cosas que, desde luego, practicamos durante aquella noche del 17 de noviembre.

El escenario tampoco podía ser mejor. Nos alojamos en una espectacular suite del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, junto al Atlántico y a escasa distancia de las dunas de Maspalomas. Un hotel al que bien podría dedicar otro reportaje, entre otras cosas por su impresionante piscina infinity de 110 metros. Pero esta vez habíamos venido a comer, a descubrir la cocina de Germán y a conocer de primera mano lo que Lopesan quiere hacer en materia gastronómica.

Germán Ortega, un cocinero que mira hacia su tierra

Siempre me ha interesado conocer qué hay detrás de la cocina de un chef. De dónde viene, qué productos le emocionan, qué recuerdos conserva y cómo todo ello acaba teniendo presencia en sus platos.

Germán Ortega lleva más de 25 años entre fogones, con una trayectoria internacional que le ha permitido conocer otras cocinas y otras formas de trabajar. Sin embargo, buena parte de lo que encontramos hoy en Bevir nace muy cerca de casa.

El pescado de las costas canarias, los quesos, el gofio, los mojos, la tradición ganadera de la isla y los productos que crecen en el propio huerto de Veneguera del grupo hotelero forman parte de su despensa.

Ahí creo yo que radica buena parte del interés de su cocina. Germán Ortega no necesita renunciar a lo canario para hacer alta gastronomía. Tampoco se limita a reproducir el recetario tradicional. Lo conoce, lo interpreta y, en ocasiones, juega con él.

Quienes me conocen saben lo mucho que valoro que un cocinero mire a su alrededor antes de decidir qué va a poner en el plato. Que detrás de una elaboración haya también un pescador, un agricultor, un pastor o un pequeño productor de quesos. Al final, son ellos quienes mantienen viva buena parte de nuestra cultura gastronómica.

Lo que comimos aquella noche en Bevir

La cena comenzó con una propuesta que han bautizado como Bevirage, elaborada a partir de la higuera y el higo. Una primera aproximación a esa particular manera de entender la bebida que tiene el restaurante.

Con Anzuelo llegaron la caballa con sofrito ahumado y eneldo y el medregal con aguacate. Dos pescados que forman parte de la despensa canaria y que nos adelantaban lo que iba a ser buena parte de la cena.

Después cambiamos de paisaje. Trashumancia nos acercó al mundo pastoril de la isla con arándanos y queso de flor, el buñuelo, lomo del Palo y ovejita. Por cierto, el queso de flor es uno de esos productos canarios que merece la pena conocer y al que deberíamos prestar bastante más atención desde la península.

Pero si hubo un capítulo que me pareció especialmente curioso por su planteamiento, fue el denominado Despensa marina. Germán lleva al terreno del pescado algunas elaboraciones que habitualmente asociamos a los productos cárnicos: jurel y chorizo, calamar y morcilla, y morena, atún y pistacho.

La idea de trabajar los pescados desde el concepto del embutido me resulta especialmente interesante. Y da mucho juego.

Llegaron después los Enyesques, término que utilizan los canarios para referirse a esos pequeños bocados que acompañan a una bebida y que, muchas veces, terminan convirtiéndose en una comida.

Pera con huevas y clavo, camarón con acecedera y colinabo y una torrija salada con duxelle y mostaza. Me gustan estas licencias que se toman los cocineros con elaboraciones tan reconocibles como una torrija. Uno tiene en la cabeza un determinado sabor y, de repente, se encuentra con algo completamente distinto.

Son esos pequeños guiños que dan pie a comentar los platos entre quienes compartimos mesa. Y eso también forma parte del disfrute de una cena.

Volvimos al Atlántico con el capítulo Nuestro mar. Primero, atún con caviar y caldo marino; después, sama con koji y calamar. La presencia del koji, ligado a las fermentaciones japonesas, es una buena muestra de cómo Germán incorpora a su cocina conocimientos adquiridos fuera de las islas.

El cordero lechal con bimi y riso de cebada, bajo el nombre de Tradición, puso el contrapunto a una cena en la que los pescados habían tenido un enorme protagonismo.

Y todavía quedaba sitio para el dulce. ¿Dónde está la pelotita?, una elaboración cuyo nombre ya invita a divertirse, que precedió al postre de sésamo y yogur. Para terminar, una torre de petits fours. Porque tampoco había ninguna prisa por dar por concluida la noche.

Y qué interesante resulta ‘beberse’ Gran Canaria

Reconozco que tenía especial curiosidad por conocer los vinos que acompañarían la cena. Más aún sabiendo que la sumillería de Bevir está en manos de Diego Tornel, distinguido como Mejor Sumiller de España en 2026.

Me gustó la decisión de centrar la propuesta líquida de aquella noche en Gran Canaria. Incluso comenzamos con una sidra, Tuscany Brut Nature, elaborada en Valleseco. Algo que posiblemente muchos de los que visitan la isla no esperan encontrar.

La selección continuó con Inagua 2025, de La Aldea de San Nicolás; Tamerán Baboso Blanco 2024, de San Bartolomé de Tirajana; Vega de Gáldar 2024, de Gáldar, y Dulcelena 2020, de Tejeda.

Cuánto nos queda todavía por descubrir de los vinos canarios. En ocasiones viajamos miles de kilómetros buscando nuevas regiones vitivinícolas y desconocemos verdaderas singularidades que tenemos dentro de nuestro propio país. Gran Canaria es un buen ejemplo de ello.

Contar con un profesional como Diego Tornel es, además, una oportunidad para acercar estos vinos a un público internacional que posiblemente se siente a la mesa de Bevir sin conocer demasiado la riqueza vitivinícola de la isla.

Cuando un restaurante se convierte en un motivo para viajar

El Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa es uno de esos hoteles en los que resulta muy fácil olvidarse del reloj. Sus jardines tropicales, su arquitectura de inspiración señorial canaria, las seis piscinas, su espectacular infinity pool frente al Atlántico y los 3.500 metros cuadrados de Om Spa dan para disfrutar de unos cuantos días de vacaciones.

Pero hay algo en la estrategia gastronómica de Lopesan que me parece especialmente interesante. Durante mucho tiempo, los grandes resorts han sido elegidos fundamentalmente por sus instalaciones, su ubicación y la calidad del alojamiento. Ahora bien, ¿por qué no elegir también un hotel por su restaurante? ¿Por qué no convertir la gastronomía en uno de los principales argumentos del viaje?

Creo que ahí tiene este territorio una magnífica oportunidad con Bevir. Sus tres menús de degustación habituales, Amurga, Temisas y Ansite, llevan el nombre de enclaves grancanarios y permiten seguir profundizando en la particular visión gastronómica de Germán Ortega.

Yo me quedo, además de con lo que comimos y bebimos, con lo bien que lo pasamos aquella noche. Con el placer de compartir mesa, conversar, descubrir nuevos sabores y disfrutar de una gastronomía que tiene mucho que contar.

No siempre es fácil conseguir que una cena de alta cocina, con tantos pases y tanto trabajo detrás de cada elaboración, resulte distendida y divertida. Y cuando eso ocurre, merece la pena contarlo.

Si tienen previsto viajar próximamente a Gran Canaria, anoten Bevir. Y no necesariamente tienen que alojarse en el hotel para conocerlo.

Por mi parte, ya tengo una buena excusa para volver a Meloneras. Todavía me quedan muchas cosas por descubrir de la cocina de Germán Ortega y unos cuantos vinos canarios por probar.

Después de descubrir la cocina de Germán Ortega, quería conocer un poco más al hombre que hay detrás de los fogones de Bevir. Sus recuerdos, sus debilidades gastronómicas y esa otra vida que comienza cuando se quita la chaquetilla de cocinero. Y, como viene siendo habitual en mis encuentros gastronómicos para COOL, le propuse participar en mi Test Express.

Test exprés de Nacho Sandoval: Del flan de su madre al café por Triana

Si cerraras los ojos y volvieras a la cocina de tu infancia, ¿qué sabor te llevaría hasta ella? El flan que hacía mi madre, al que además le añadía los restos de queso que nos sobraban. ¡Me comía hasta tres veces lo que nos tocaba a mis hermanos y a mí!

Has conocido otras culturas gastronómicas a lo largo de tu trayectoria. ¿Qué te ha enseñado cocinar fuera de Canarias? Pues me enseñó que las distintas culturas gastronómicas no son antagónicas, sino que pueden combinar muy bien manteniendo sus raíces.

¿Qué producto de la despensa canaria crees que todavía no tiene el reconocimiento que merece? La sal. No me gusta cocinar sin sal de nuestras aguas. No sé, pero es que le da un toque especial a los platos.

De todas tus creaciones, ¿qué plato representa ahora mismo mejor tu personalidad como cocinero? La sopa de pichón, porque es el último plato que he creado e introducido como nueva propuesta, ligado a una tradición que viene de mi infancia.

Cuando tienes un día libre y no te toca cocinar, ¿qué te apetece comer? Un buen arroz. Me encanta comer un buen arroz pegado a la playa.

¿Con quién te gustaría compartir mesa y disfrutar de una larga sobremesa? Pues, sin duda, con todos los jefes de cocina que he tenido a lo largo de mi carrera. Me gustaría que me contaran cómo hacían y cómo gestionaban el hecho de ser líderes, incluso en las horas bajas.

Si tuvieras que llevarme a algún rincón de Gran Canaria para desconectar, comer bien y disfrutar de la vida, ¿adónde nos iríamos? Al norte, quizás a Agaete. Estar una semana comiendo pescadito y descubrir algún que otro rincón, como Casa Romántica, estaría bien.

Bevir nace de la unión de beber y vivir. Germán, ¿a qué pequeños placeres de la vida nunca renunciarías? No podría renunciar a un cafecito por las calles de Triana, acompañado de mi familia y un buen dulce. Aparte de eso, ver fútbol con los amigos.

Me quedo con esa última respuesta de Germán Ortega. Después de conocer su cocina, su creatividad y su particular manera de interpretar la gastronomía canaria, resulta que algunos de sus mayores placeres son tomar un café con su familia por las calles de Triana, disfrutar de un buen dulce y ver el fútbol con los amigos. Y es que, al final, no hacen falta grandes cosas para disfrutar de la vida. Aunque, de vez en cuando, sentarse a una mesa como la de Bevir tampoco está nada mal. ¡Habrá que volver!