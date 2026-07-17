Bacalao Barquero: 40 años de excelencia, amistad y el sueño compartido de dos hermanos ovetenses

Hay historias que no se escriben solo con datos, cifras o hitos empresariales; se escriben con la complicidad de quienes comparten un mismo ADN: el de la pasión, el esfuerzo y una amistad a prueba de mareas. Este es el caso de Gonzalo y José Luis Álvarez Cuervo, los motores de Bacalao Barquero, una firma que acaba de cumplir 40 años de trayectoria impecable, consolidándose como la referencia absoluta en el sector.

Siendo ambos ovetenses, nuestra sintonía no solo ha sido profesional, sino profundamente personal. A lo largo de estos años, hemos caminado juntos en diferentes momentos. Es un honor mirar atrás y ver todo lo construido, pero, sobre todo, celebrar la calidad humana que sostiene este imperio del bacalao.

De Oviedo al mundo: La evolución del ‘Oro Blanco’ de Barquero

Hace cuatro décadas, en Oviedo, la visión de Gonzalo y José Luis comenzó a gestarse en un mercado complejo. Mientras la industria vendía sus capturas antes de tocar tierra y las trabas del mercado cerraban puertas, él buscaba un camino propio en la captura de ese Oro Blanco. Lo que nació como una intuición artesanal ha evolucionado radicalmente hasta convertirse en un viaje tecnológico y sostenible, donde la tecnología de vanguardia se pone al servicio de la tradición.

Como nos comentaban Gonzalo y José Luis hace unos días en la Noche de la Excelencia: «Hemos transformado un alimento históricamente asociado a la escasez en una experiencia gastronómica elegante, diferencial y emocionante, con la delicadeza y el carácter de un auténtico oro blanco de mar».

Este viaje culmina en las raíces de la empresa, en sus fábricas de Asturias. Allí, la intuición artesanal se alía con la precisión de la más avanzada tecnología para perfeccionar un proceso de salazón delicado y un desalado milimétrico. El resultado es una firma de autor: un bacalao con un punto de sal rigurosamente homogéneo que garantiza la misma excelencia en cada lomo, los 365 días del año.

Hoy, su sistema es único: el bacalao se captura uno a uno, con anzuelo, y descansa en un pionero sistema de piscinas a bordo que permite procesarlo y ultracongelarlo en alta mar en menos de cuatro horas, blindando intactas todas sus propiedades organolépticas, su textura y su sabor.

El equilibrio perfecto y el legado asegurado

Pocas personas logran entender el trabajo como ellos. Gonzalo suele decir que esto es un estilo de vida, donde disfrutar y ganar dinero debe sentirse sencillo. Es esa filosofía, puesta en práctica durante décadas, la que contagian a todo su equipo.

Trabajar con ellos es una experiencia que define el éxito empresarial. Gonzalo es la cabeza pensante y racional, el estratega que medita cada movimiento, siempre apoyado en La Bella del Mar, pieza fundamental en su consejo de administración y gestión personal.

José Luis es el contrapunto perfecto: un torbellino de ideas y acción. Es el dicho y hecho al más puro estilo Fast & Furious a nivel empresarial. A su lado he compartido momentos inolvidables, sintiendo esa energía desbordante que transforma cada desafío en una oportunidad.

Pero lo más emocionante es ver cómo ese legado ya tiene rostro de futuro. El relevo generacional es una realidad palpable en el día a día de la empresa: Alberto, hijo de Gonzalo, y Lorena, hija de José Luis, se han incorporado con la misma pasión, garantizando que la esencia de los fundadores perdure con fuerza en las décadas venideras.

Hitos imborrables: la unión hace la fuerza

Nuestra alianza ha dado frutos memorables, pero si hay un momento que destaca, es aquel 2020. En plena pandemia, cuando el mundo parecía detenerse, junto a la Diputación de Zamora, Caja Rural de Zamora y Bacalao Barquero, pusimos en marcha el concurso El Mejor Bacalao de España con final en Zamora.

Fue una apuesta valiente y arriesgada, un ejercicio de resiliencia con 220 restaurantes participantes y una final en el Hotel NH Palacio del Duero, abierto exclusivamente para nosotros y los 20 finalistas.

El talento brilló con luz propia en aquel encuentro histórico, siendo los ganadores en categoría tradicional el restaurante Solleiros de Santiago de Compostela. Mientras que en Categoría Vanguardia se alzó con el premio Peix i Brases de Denia.

Asimismo, con la misma ilusión, impulsamos el concurso El Mejor Bacalao de Zamora, donde resultaron ganadores el restaurante Doña Negra, en Toro, y Patanegra, en Zamora capital, en las categorías tradicional y vanguardia.

La ‘Noche de la Excelencia’: un tributo a 40 años de historia

Recientemente, celebramos su 40.º aniversario en La Noche de la Excelencia, celebrada en Esperit Roca (Girona), un entorno mágico de los Hermanos Roca. Fue una cumbre única para la gastronomía peninsular, que tuvimos el honor de organizar, con una lista de 40 invitados que cortaba la respiración y exigía máxima profesionalidad y rigor. Figuras de la talla de Albert Adrià, Martín Berasategui, Joan, Jordi y Josep Roca, Jordi Cruz, Paolo Casagrande, Javier Torres, Nacho Manzano, Paco Roncero, Ramón Freixa, Jordi Artal y Henrique Sá Pessoa, entre otros destacados nombres de la vanguardia culinaria y críticos del sector, se dieron cita en una velada irrepetible que ya se ha convertido en una cumbre única para la cultura gastronómica de la península.

Como maestro de ceremonias, Carlos Latre, y la magia de Anthony Blake, celebramos una velada irrepetible. Al conmemorar su 40.º aniversario, Barquero se proyecta al mundo como una compañía global, tecnológica y profundamente unida a la vanguardia culinaria. Al entablar un diálogo directo con los grandes chefs de España, Francia o Portugal, la marca no sólo cuida el control absoluto de su calidad; comparte con los creadores el respeto por el producto y por el origen.

Gonzalo, José Luis: gracias por enseñarme que no es fácil llegar a donde habéis llegado, especialmente creciendo en tiempos convulsos. Vuestro legado es, ante todo, un testimonio de que, con pasión, la mejor tecnología y una amistad sincera, la excelencia no es un destino, sino un camino que se recorre cada día.

¡Por otros 40 años más conquistando los mares y los paladares de todo el mundo!