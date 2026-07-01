Una mesa para la historia: Bacalao Barquero une por primera vez a los grandes maestros de la cocina en un encuentro sin precedentes

En el marco de la celebración de sus cuatro décadas de trayectoria (1986-2026), la prestigiosa firma asturiana Bacalao Barquero ha hecho historia en el sector gastronómico al organizar el encuentro más exclusivo de la década: ‘La Noche de la Excelencia. Cuarenta años. Cuarenta legados’.

El evento, que tuvo lugar en el emblemático restaurante Espai Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Girona), consiguió un hito sin precedentes: reunir en una sola mesa a una constelación histórica de Estrellas MICHELIN.

Figuras de la talla de Albert Adrià, Martín Berasategui, Joan y Jordi y Josep Roca, Jordi Cruz, Paolo Casagrande, los hermanos Javier y Sergio Torres, Nacho y Esther Manzano, Paco Roncero, Ramón Freixa y Henrique Sá Pessoa, entre otros destacados nombres de la vanguardia culinaria y críticos del sector, se dieron cita en una velada irrepetible que ya se ha convertido en una cumbre única para la cultura gastronómica de la península.

Un despliegue gastronómico a tres bandas

Como no podía ser de otra manera, el menú de la velada se convirtió en un homenaje absoluto al producto de alta cocina, estructurado en un viaje culinario excepcional que comenzó con los sugerentes aperitivos de bienvenida de Espai Esperit Roca, que incluyeron un brioche al vapor de trufa de verano, un bonsái de olivas heladas y un turrón de foie con avellanas y cacao.

Posteriormente, la cocina de Atempo (de Jordi Cruz e Iñaki Aldrey) tomó el relevo, donde el Bacalao Barquero, el oro blanco del mar, fue el gran protagonista, destacando creaciones como la coca crujiente de brandada con agua de tomate gelificada, el romesco cremoso con carpaccio de lomo de bacalao y platos principales de la talla de la esqueixada con tomates pasificados, los lomitos de bacalao con espárrago blanco y su propia salsa, o un morro de bacalao confitado con guiso meloso de sus callos y crujiente de algas.

El broche lo firmó Jordi Roca con un complejo postre compuesto por sorbete de fresas, crema de nata, gel de zumo Occo, queso Fermió, brotes anisados y espiral de caramelo, en una exhibición que fue armonizada magistralmente en sala por los vinos seleccionados por el sumiller Josep Roca.

Cuatro décadas persiguiendo el verdadero sabor del mar

Tras el exclusivo menú degustación, Gonzalo Álvarez, fundador y CEO de Bacalao Barquero, repasó la historia de la compañía que inició junto a su hermano José Luis en Oviedo en 1986, desafiando la estacionalidad del producto y apostando por la máxima vanguardia y la sostenibilidad.

«Hace cerca de una década entendimos que el futuro no pertenecía al volumen, sino al valor. Decidimos capturar el bacalao salvaje uno a uno, exclusivamente con anzuelo, e implantar un sistema de ultracongelación en alta mar en menos de cuatro horas para blindar su textura y propiedades. Hoy, ver reunida esta constelación histórica de talento, que comparte nuestro código de respeto absoluto por el origen, es un verdadero privilegio», destacó Gonzalo Álvarez.

Homenaje a los guardianes del legado culinario

El broche de oro de la noche llegó de la mano de Daniel Fernández, General Manager de la firma, quien procedió a la entrega de distinciones a los chefs asistentes. En un emotivo reconocimiento a su aportación a la cultura gastronómica, cada cocinero recibió una chaqueta conmemorativa del 40º aniversario, un diploma nominativo y un exclusivo cuchillo artesanal de corte profesional, numerado del 1 al 40. Como muestra de complicidad y futuro, los chefs estamparon su firma en una chaqueta conmemorativa que custodiarán las oficinas centrales de la compañía.

La velada concluyó en los jardines del recinto con una atmósfera distendida entre los cuarenta comensales, consolidando a ‘La Noche de la Excelencia’ como un hito imborrable donde la alta cocina española se unió, como nunca antes, en torno a una misma mesa.

El enigma resuelto: El «oro blanco» aparece por toda España

La expectación de la noche estuvo marcada por la reciente y misteriosa desaparición de 40 cajas de su cotizado «oro blanco» de las instalaciones centrales de la compañía. Con la complicidad del maestro de ceremonias, Carlos Latre, y mediante una impactante aparición especial, el reconocido ilusionista Anthony Blake confesó ante la sala ser el artífice de la desaparición.

Lejos de tratarse de un altercado, se desveló como una audaz acción para celebrar el aniversario de la marca. Las 40 cajas han sido distribuidas de forma estratégica en restaurantes de toda España. A través de una campaña en redes sociales, la primera persona que localice cada caja y lo comparta en sus stories mencionando a la marca, recibirá un kilo de lomo de Bacalao Barquero totalmente gratis en su domicilio.

«Cuarenta años de excelencia merecen ser conocidos por toda España. No solo por los que tienen la suerte de estar aquí esta noche», declaró Anthony Blake durante la revelación en el escenario.