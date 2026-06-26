Casa Robles en Sevilla: tradición, alta cocina y el legado de una familia única

La gastronomía no se mide sólo en el paladar; se mide en los recuerdos que es capaz de evocar y en las raíces que sostiene. Hay lugares en los que, más allá de sentarse a comer, uno experimenta un auténtico viaje al corazón de una cultura. El Restaurante Casa Robles, ubicado en el alma vibrante de Sevilla, es el ejemplo perfecto de cómo la pasión, la tradición y el sabor se entrelazan de manera natural. En esta casa, el secreto del éxito no es un misterio guardado bajo llave: el sabor sevillano, sencillamente, se cocina en familia.

Recientemente, tuve el privilegio de sumergirme en esta experiencia en primera persona. Compartiendo mesa, mantel y confidencias con los hermanos Pedro y Laura Robles. Fue un reencuentro con la esencia de una saga que lleva décadas marcando el ritmo, el estilo y la personalidad de la alta cocina andaluza.

La historia de Casa Robles: desde 1954 forjando la identidad de Sevilla

Para entender la magnitud actual del Grupo Robles, es necesario echar la vista atrás. La historia de Casa Robles comenzó a escribirse en 1954, año en el que el recordado hostelero sevillano Juan Robles abrió una pequeña y humilde taberna en el emblemático barrio de Santa Cruz. Lo que nació como un rincón de encuentro vecinal, cimentado en la honestidad y el trato cercano, fue creciendo gracias a una visión empresarial impecable y un amor incondicional por el producto local.

Con los años, aquella taberna se transformó en el restaurante de referencia que es hoy. Juan Robles no sólo alimentó a generaciones de sevillanos y visitantes, sino que sentó las bases de la cocina tradicional andaluza con enfoque de alta calidad. Su filosofía era clara: respetar el origen, mimar al cliente y entender la hostelería como un acto de generosidad.

Hoy, ese legado sigue plenamente vivo. La tercera generación, capitaneada por Pedro y Laura Robles, mantiene intacto el espíritu fundacional, expandiendo el negocio familiar hacia nuevos horizontes sin perder un ápice de su alma. Junto a ellos, el engranaje perfecto lo completan Carmen Pérez (esposa de Pedro) al frente del departamento comercial y Antonio Jesús Calero (marido de Laura) en la dirección financiera, demostrando que el crecimiento de la marca sigue respondiendo a un núcleo familiar inquebrantable.

La experiencia gastronómica

Sentarse a la mesa en Casa Robles es entregarse a un diálogo entre el pasado y el presente. Los platos que degusté fueron un fiel reflejo de esta dualidad: platos que respetan la memoria colectiva, pero que se presentan con el oficio y la precisión de la cocina contemporánea.

El valor de la tradición y el recuerdo

La velada comenzó con una aparente sencillez que, en realidad, es una declaración de intenciones: la ensaladilla de atún. Cremosa, equilibrada y coronada con un atún de calidad excelsa, este plato se alza como una de las grandes señas de identidad de la casa.

El viaje continuó hacia el litoral con un clásico de la cocina marinera: los guisantes con choco. Este guiso, humilde en su origen, encuentra en los fogones de los Robles un respeto reverencial. Su sabor redondo y reconfortante me llevó a recordar los puertos andaluces y la pureza de su costa.

Casi sin solución de continuidad, hizo su entrada la tortillita de camarones. Ligera, fragante, asombrosamente crujiente y con el camarón como protagonista absoluto. Cada bocado trasladaba al comensal a un paseo frente a la bahía gaditana, evidenciando que detrás de la sencillez siempre se esconde una técnica impecable.

El guiño a la innovación y la sofisticación

El menú ascendió un peldaño en sofisticación con el revuelto de patatas trufadas con virutas de foie. Una combinación soberbia donde la intensidad de la trufa y la untuosidad del foie abrazaron la suavidad de la patata. Una propuesta equilibrada, capaz de sorprender al paladar moderno sin perder el gusto reconocible que define a Casa Robles: innovar desde la raíz, sin artificios innecesarios.

El clímax de la comida lo dictó, sin duda, el atún al palo cortado. El encuentro entre el tesoro de la costa de Cádiz y la complejidad del vino generoso de Jerez dio como resultado un bocado sublime. La mineralidad, los toques salinos y la textura noble del pescado se fundieron en una sintonía perfecta. Este plato resume mejor que ninguno la filosofía de la casa: respeto absoluto por el producto, acompañado de la inteligencia de una cocina que entiende perfectamente dónde reside su fuerza.

El broche de oro: la repostería de Laura Robles

El epílogo dulce de la jornada llegó de la mano del talento indiscutible de Laura Robles y su afamado surtido Tentaciones al Cubo. Esta propuesta dinámica, que evoluciona y cambia según la estacionalidad y el producto de temporada, se presentó en tres sugerentes pases visuales y gustativos:

El Cubo Blanco: un goloso relleno de dulce de leche con galleta.

un goloso relleno de dulce de leche con galleta. El Cubo Negro: chocolate al 70% de pureza, relleno de la tradicional capuchina.

chocolate al 70% de pureza, relleno de la tradicional capuchina. El Cubo Rojo: una fresquísima combinación de fresas con nata.

La experiencia se completó con un cremoso de cereza que emulaba la fruta real y un refrescante cono de sorbete de manzana verde. La repostería de Laura Robles es un despliegue de sensibilidad, equilibrio y creatividad que respeta los sabores clásicos de la repostería artesanal, un arte que le ha valido al grupo el reconocimiento del prestigioso Gorro de Plata.

El futuro de un imperio gastronómico: la cuarta generación ya está aquí

El éxito actual de Robles Restaurantes se ramifica en una impresionante red de establecimientos en Sevilla, cada uno con una personalidad propia, pero unidos por el mismo sello de excelencia: Casa Robles, Robles Laredo, Robles Aljarafe, Las Brasas de Robles, Restaurante Placentines, Doña Francisquita, Tía Consuelo, Bacao, Restaurante El Colmo y Taberna La Subasta. A esto se le suma su consolidada línea de catering para eventos y Robles First Class, la división exclusiva orientada a la aviación privada. Todo avalado por la prestigiosa Q de Calidad Turística y el premio Alimentos de España al Mejor Restaurante.

Sin embargo, el verdadero valor de este grupo no reside solo en sus cifras o galardones, sino en su capacidad de mirar al futuro. La cuarta generación de la familia Robles ya es una realidad en el día a día de la empresa. Siguiendo la máxima de la casa, estos jóvenes se han formado intensamente de manera externa antes de incorporarse al negocio familiar, aportando una visión global, académica y renovada.

Jesús , con seis años de sólida experiencia, lidera la gestión operativa de los negocios.

, con seis años de sólida experiencia, lidera la gestión operativa de los negocios. Su primo Juan se ha incorporado recientemente para reforzar esta misma área operativa.

se ha incorporado recientemente para reforzar esta misma área operativa. Pedro aporta su visión estratégica desde la dirección financiera.

aporta su visión estratégica desde la dirección financiera. Inma comanda con dinamismo el departamento de marketing digital y comunicación.

comanda con dinamismo el departamento de marketing digital y comunicación. Laura (hija), tras licenciarse en Derecho y Administración de Empresas, se encuentra perfeccionando su técnica cursando un máster en Alta Cocina y Repostería en la exigente escuela Le Cordon Bleu.

Emocionar a través de la mesa

Al término de una jornada repleta de sobremesas, risas y confidencias, queda una certeza absoluta: en Casa Robles la gastronomía no es un simple negocio, es un lenguaje para emocionar. La combinación del empuje de la nueva generación con la sabiduría heredada asegura que el legado de Juan Robles seguirá siendo, por muchos años más, el faro culinario de Sevilla. Una parada obligatoria para quienes, como yo, entienden que la vida sabe mucho mejor cuando se cocina con el corazón y en familia.